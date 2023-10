Claire en Michel zijn de beste petanquespelers

Naar jaarlijkse traditie wordt door de Oostrozebeekse sportdienst in de kermisweek het Oostrozebeekse kampioenschap petanquen georganiseerd. De organisatie zelf was in handen van OKRA, dat kon beschikken over de overdekte velden tegenover de cafetaria van de sporthal. De organisatoren kregen 35 deelnemers op het inschrijvingsblad. Na drie uur strijden waren de winnaars bekend. Bij de mannen ging de trofee naar Michel Coussens, die het haalde voor Patrick D’Oosterlinck en Chris Verborg. Bij de dames was het goud weggelegd voor Claire Debrabandere. Zij was niet alleen kampioen van Oostrozebeke, maar ook kermiskampioen. Ook Christine Caes en Christiane Debacker deelden in de prijzen. (CLY/foto CLY)