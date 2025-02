Cinema Royal is vier nieuwe erfgoedfilms rijker

Net als vorig jaar werd de loper uitgerold in Bib in het Park voor de sterren van de Wevelgemse erfgoedcinema. Met ‘Cinema Royal’ houdt Wevelgem lokale herinneringen levendig. Sinds de start in 2021 werden zo 24 filmpjes opgenomen. De opname en montage gebeuren door een professioneel bedrijf, de acteurs zijn vanzelfsprekend Wevelgemse inwoners.

In het eerste filmpje getuigen oud-student Luc Corne en oud-leerkracht Norbert Moreel over de eerste jaren van het Sint-Pauluscollege met unieke beelden van de bouw van de school. “De directeur riep me bij wijze van spreken van straat om er les te geven”, herinnert Norbert zich. “Het was een plezier om daar les te geven, welke school heeft zo’n prachtig gebouw? Uniek toch. Ik heb nooit gedacht dat – toen ik in 1958 op de wereldtentoonstelling in Brussel door het gebouw van Joegoslavië liep, ik er mijn hele actieve loopbaan zou doorbrengen. Andere acteurs in deze video, Wilfried Declercq en Rudi Verschoore alias Tarzan, getuigen dat door de jonge leerkrachten de school ook jong bleef.”

’t Kobbegat

Een tweede filmpje gaat over de school zelf. Een derde filmpje behandelt een heel ander aspect van de jeugdbeleving in die tijd. In 1974 werd in Gullegem ’t Kobbegat opgericht. Een van de medeoprichters was Jacques Masselis, een oud-leerkracht van het Sint-Pauluscollege. Hij getuigt hoe ze van een oude groentewinkel een jeugdcafé maakten. Met een zoektocht op zolder en in de kelder van familie en vrienden werd het interieur ingericht met tafels, stoelen en een Leuvense stoof. De talrijk aanwezige ‘kobben’ zorgden voor de naam. Trouwe bezoekers Christine Geers en Francis Vandevenne getuigen van de gezellige sfeer die er hing. De film is doorspekt met unieke foto’s die de tijdsgeest typeren. Het verhaal van 100 jaar vliegschool is minder bekend, maar had een grote impact op de hele gemeente gedurende tientallen jaren. Bart Vandamme die er een boek over schreef, getuigt. Ook Dirk Frimout doet er het verhaal van zijn vader.

De filmpjes zullen te zien zijn in Bib in het Park en op www.wevelgem.be/erfgoed.