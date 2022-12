Christmas Charity Lunch van Globetrade brengt 4.000 euro op voor Kortrijkse voedselbedeling de Vaart

Donderdagmiddag organiseerde Globetrade op haar overdekte parking een charity lunch ten voordele van voedselbedeling de Vaart.

“Iedereen van het bedrijf had inspraak in welk goed doel we dit jaar zouden kiezen, de Vaart kwam naar voor als favoriet”, vertelt Marie Baert van Globetrade. De omliggende bedrijven van het Benelux- en Kennedypark werden persoonlijk uitgenodigd. Globetrade slaagde erin om 400 personen warm te maken voor ze een inschrijvingsstop moesten invoeren. “Het enthousiasme van onze mensen en de omliggende bedrijven is hartverwarmend.” Voor 12 euro kregen de aanwezigen pompoensoep, bereid door sterrenrestaurant Vol-Ver, een belegd broodje van ‘t Baguetje Expo met groentjes van REO Veiling en een kerstdonut van Croustico. Globetrade zorgde voor een gezellige kerstsfeer met DJ en een grabbelton met items die ze zelf hebben gemaakt. “Bij Globetrade ontwikkelen we speelgoed voor kinderen en hun familie. Deze doelgroep ligt ons dan ook nauw aan het hart. De recente berichten over het stijgend aantal lege brooddozen op school zorgden ervoor dat de keuze voor vzw De Vaart als goed doel snel was gemaakt”, licht Sofie Boddez toe.

Minder toevoer en meer vraag

De Vaart organiseert – in samenwerking met sociale verengingen – voedselbedeling voor gezinnen die het moeilijk hebben. Binnen de huidige economische context zien zij de toevoer vanuit de voedselbank jammer genoeg afnemen, terwijl de vraag juist toeneemt. “De Vaart is op zoek naar financiële middelen om bijvoorbeeld extra porties verse groenten en fruit te kunnen verdelen. Met deze cheque van 4.000 euro proberen we ons steentje bij te dragen”, vertelt Marie. Naast het steunen van een goed doel, was het initiatief van Globetrade ook een opportuniteit voor de verschillende bedrijven in het Beneluxpark en Kennedypark om elkaar wat beter te leren kennen. “We zitten nog maar anderhalf jaar op het Beneluxpark en deze charity lunch was een goede gelegenheid om de buren te leren kennen”, zegt Marie. “Gezien het succes willen we in de lente een afterwork plannen, opnieuw voor het goede doel”, besluit Hannelore Vandenbroucke.