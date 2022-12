Christiane en Julien zijn kampioen

Het bestuur van Okra Stavele heeft haar beste kaarters van het voorbije seizoen in de bloemetjes gezet. Christiane Baes uit Stavele en Julien Struye uit Alveringem werden tot kaarterskampioenen gekroond. Christiane haalde het nipt van Magda Lanszweert die tweede eindigde en Paula Vandepitte op de derde plaats. Bij de mannen wordt de top 3 verder gevormd door Willem Vantomme uit Krombeke en Joseph Lampaert uit Vleteren. Naast de kampioenen herkennen we ook teamleider Paul Vandepitte en bestuursleden Frans Vandeputte, Marijke Lanszweert, José Gauquie en Marie-José Persyn. Het is in gemeenschapszaal De Moote dat er in Stavele elke eerste en derde donderdag van de maand wordt gekaart. De vereniging telt zo’n 35 actieve kaarters. (AB/foto AB)