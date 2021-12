Christel Verbeecke uit Diksmuide is een creatieve bezige bij: “Zwarte gat na ongeval vermeden dankzij kantklossen”

Christel Verbeecke is gepassioneerd door het kantklossen. Na een zwaar ongeval kon ze het zwart gat opvullen met deze creatieve bezigheid. Intussen richtte ze ook een hobbyclub op in Pervijze, waar binnenkort ook een kleiatelier van start gaat.

Christel Verbeecke ( 55) woont in de Firmin Deprezstraat in Diksmuide en is een creatieve duizendpoot. Binnenkomen bij Christel is je onderdompelen in een magische kerstsfeer. Christel werkte als logistiek medewerker in een wegrestaurant tot het noodlot toesloeg en Christel een zwaar ongeval kreeg.

Door dit ongeval bleef Christel invalide en kon ze niet meer gaan werken, iets wat haar veel pijn deed. Toen ze nog in de revalidatietijd zat, gaf de dokter haar het advies iets met haar handen te gaan doen. Voor Christel was dat geen probleem, ze was immers al van kindsbeen af heel creatief ingesteld.

Waardevol werk

“Op het werk werd alles wat creativiteit vroeg ook aan mij overgelaten, zoals de kerstversiering en dergelijke meer. Ik deed het ook allemaal heel graag”, vertelt Christel. “Toen ik niet meer kon werken, gaapte er voor mij een diep zwart gat, dat is iets verschrikkelijks voor iemand zoals ik die graag bezig is. Na het advies van de dokter heb ik dan gekozen om een cursus kantklossen te volgen. Dat wou ik ik altijd al doen en nu ik er de tijd voor had, ging ik naar de kunstacademie van Poperinge, afdeling Diksmuide.”

“Kantklossen is een heel mooie hobby maar het vergt wel concentratie : je moet immers altijd bijhouden hoeveel en welke slag je gebruikt, tellen en heel goed opletten dat je geen fouten maakt. De beloning van de inspanning is telkens een heel mooi en waardevol werk.”

Maar kantklossen is lang niet de enige hobby van Christel. “Ik hou van haken, breien, bloemstukken maken, knutselen in het algemeen en ik volg nu ook nog een cursus teddyberen maken. Zodra ik materiaal onder handen krijg, heb ik meteen tal van ideetjes om er iets moois van te maken. Omdat ik graag met andere mensen deel wat ik kan, richtte ik vier jaar geleden een hobbyclub op in Pervijze: ‘Creatief Pervijze’. Onder normale omstandigheden komen we iedere derde dinsdag van de maand samen van 14 tot 17 uur, maar door covid kon dat niet meer. In deze hobbyclub worden ook cursussen gegeven maar iedereen is daar vrij in. Er zijn geen opgelegde werken en ik sta met veel liefde iedereen met raad en daad bij”, licht Christel toe.

Klei-atelier

“Van zodra het volgende coronaregels kan, zal ik met Pervijze Creatief ook starten met een kleiatelier op dinsdagavond van 18 tot 19.30 uur. Zowel de absolute beginners als de meer geoefenden zullen welkom zijn. Wie hier meer over wil weten, kan mij altijd contacteren.”

(AC)