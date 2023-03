Chris Decock organiseert 20ste Wereldwinkel-ontbijt in Waregem: “We zijn op goede weg om de organisatie vlot te krijgen”

Oxfam Wereldwinkel Waregem pakt op zondag 5 maart uit met het twintigste ‘eerlijk’ ontbijt en voorzitter Chris Decock (69) hoopt – in deze eerste editie na corona het succes van vroegere edities te kunnen evenaren. “Toen hadden we ruim 400 inschrijvingen”, zegt hij.

Sinds de eerste Wereldwinkels het levenslicht zagen in de jaren zeventig, is dat aantal in de decennia daarna gestaag gegroeid. In Waregem duurde het wel tot 1991 voor het zover was, maar inmiddels is dit ook een vlot draaiende organisatie die met een gedreven voorzitter als Chris Decock de ideale man heeft om alles aan te sturen.

Ontbijt

Chris neemt zijn engagement zeer ernstig en hij weidt ook graag uit over het vrijwilligerswerk dat hij al zijn hele leven omarmt: van het parochiaal werk vroeger in Moen tot zijn engagement nu in de Wereldwinkel of voor de site van het katholiek onderwijs van het bisdom Brugge. Het gesprek gaat dan ook niet alleen over ‘eerlijke wereldhandel’… Beginnen doen we bij het ontbijt nu zondag.

“Voor ons is dat van enorm belang omdat we de mensen dan niet alleen een lekkere, gezonde en eerlijke maaltijd kunnen aanbieden maar omdat we ze dan ook nog eens kunnen laten kennismaken met alles wat we als Wereldwinkel te koop aanbieden. Bovendien is dit een van onze eerste grote evenementen na corona die voor flink wat inkomsten kan zorgen en ons helpt om onze huur en andere kosten te betalen. We hopen dus op veel volk. Iedereen is meer dan welkom.”

Corona was een zware periode voor verenigingen. Hebben jullie die vlot overleefd?

“Meer dan twee jaar lang hebben we geen evenementen kunnen laten doorgaan en dat is een belangrijke reden waarom ons klantenbestand een beetje is teruggelopen. Ook voor de 24 vrijwilligers die hier actief zijn, was dat geen goede zaak. We begonnen uit mekaar te groeien omdat we geen gemeenschappelijke activiteiten meer hadden. Naar het einde snakte iedereen ernaar om opnieuw te kunnen samenkomen. We zijn nu weer op de goede weg om de organisatie vlot te krijgen. Het ontbijt is daar een prima voorbeeld van. Iedereen van onze ploeg heeft voor extra mensen gezorgd zodat we zondag alle deelnemers aan de maaltijd vlot kunnen bedienen.”

Oxfam Wereldwinkel staat voor eerlijke wereldhandel. Hoe breng je die boodschap tot bij de mensen?

“We proberen dat op verschillende manieren te doen maar de bezoeken van klassen uit het basisonderwijs en het secundair onderwijs zijn daar alleszins belangrijk in. Vorig jaar kwamen hier meer dan 250 kinderen langs. Ik begeleid die klasgroepen dan telkens en wijs hen er dan op dat je in de Wereldwinkel voor de koffie, wijn of andere producten misschien wel iets meer zal uitgeven maar dat je dan wel ‘een eerlijke prijs’ betaalt die het mogelijk maakt om de producenten uit onder meer de derdewereldlanden ook een menswaardig inkomen te geven. Bij ons staat dan ook de mens achter het product centraal.”

Je bracht je Wereldwinkel-verhaal ook in een nieuwjaarsboodschap op Facebook en had het over geluk dat je een handje moet helpen.

“Ja, omdat ik het wat te gemakkelijk en te vrijblijvend vind om mensen gewoon een gelukkig nieuwjaar te wensen, zeker als ik dat in naam van de Wereldwinkel doe. Soms moet je het geluk inderdaad een handje helpen, bijvoorbeeld om boeren en andere handelaars een fair en levenswaardig loon te bezorgen.”

“Al mijn vrijwilligerswerk gebeurt ergens uit onvrede met de wereld”

Jij doet net als je vrouw Claire al je hele leven vrijwilligerswerk. Waarom vind je het zo belangrijk?

“Vrijwilligen is een levenshouding voor mij. Het is een manier om de wereld een stukje te helpen verbeteren. Al mijn vrijwilligerswerk gebeurt ergens uit onvrede met de wereld. Ik vind het wat te gemakkelijk om op Facebook te klagen en te zagen over van alles en nog wat, maar verder gewoon aan de kant te blijven staan. Als ik dat lees denk ik altijd: doe er iets aan en engageer je.”

Je bent naast geëngageerd Wereldwinkel-medewerker ook zeer actief binnen de katholieke kerk. Ik ben een beetje verrast door die combinatie.

“Dat hoeft toch niet. De figuur van Jezus staat voor een universeel verhaal van goedheid, hoop, eerlijkheid en rechtvaardigheid. Ik heb parochiaal werk gedaan toen ik nog in Moen woonde, was betrokken bij de retraites voor de leerlingen van het Heilig-Hartcollege in Waregem en zet me nu in voor de Wereldwinkel in Waregem. Mijn inspiratie daarbij haal of haalde ik telkens opnieuw uit de figuur van Jezus Christus.”

Info: zondag 5 maart vanaf 8 uur twintigste Wereldwinkelontbijt in het oc van Nieuwenhove.