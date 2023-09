Chirumbero viert deze maand 55-jarig bestaan: Van moeders op dochters

Chirumbero trapt op zaterdag 16 september het nieuwe jaar op gang aan haar lokalen in de Koestraat. De Rumbeekse jeugdbeweging blaast dit jaar 55 kaarsjes uit en viert dat samen met alle leden en hun ouders. “Verschillende moeders en dochters hebben bij ons al hun zaterdagnamiddagen gevuld.” Tijdens de viering worden ook de namen van de leidsters bekend gemaakt.

Chirumbero zijn de Chiromeisjes van Rumbeke. Elke zaterdag tussen 13.30 uur en 16.15 uur voorzien de 44 leidsters tal van activiteiten voor hun 254 leden.

“Wij zien onszelf als een heel geëngageerde meisjeschiro, die de nadruk legt op spel en samenzijn”, vertelt de 21-jarige Marte Stock, die al sinds het eerste leerjaar lid is en er ondertussen twee jaar als hoofdleidster op heeft zitten. “We zorgen ook telkens voor een leuke sfeer en we zijn toegankelijk voor alle meisjes. We zijn inclusief, voor iedereen.”

Naast de wekelijkse activiteiten op zaterdag organiseren ze met Chirumbero ook jaarlijks evenementen. “Zo is er telkens een spaghettiavond met de KSA, is er ons eigen Chirofeestje – dat altijd een groot succes is – en uiteraard is er ook ons kamp tijdens de zomer”, pikt de 21-jarige Florien Couvreur in, die ook al sinds het eerste leerjaar lid is en nu aan haar tweede jaar als hoofdleidster begint.

Trots

Ondertussen heeft Chirumbero er al een serieus parcours op zitten. De jeugdbeweging werd in 1968 opgericht en mag in september, bij aanvang van het nieuwe jaar, dus 55 kaarsjes uitblazen.

“Daarop zijn we best wel trots”, vertelt de 19-jarige Jeanne Collete, die dit jaar Marte opvolgt als hoofdleidster. “Zo hebben er al verschillende moeders en dochters hun zaterdagnamiddagen gevuld bij onze jeugdbeweging. Als je daarbij stilstaat, besef je wel dat 55 jaar behoorlijk lang is.”

“We weten ook nog goed hoe we het vijftigjarig bestaan gevierd hebben”, zegt Marte. “Het was een heel geslaagde dag en daarom willen we er opnieuw een leuk evenement van maken. Het is ook de ideale gelegenheid om iedereen te tonen hoe trots we wel niet zijn op onze werking.”

Primeur

De viering van het jubileum vindt plaats op zaterdag 16 september, net na de startdag. “Eerst doen we een spel met de kinderen”, zegt Florien. “En vanaf 17 uur pakken we dan uit met een primeur. Voor het eerst zullen we in het bijzijn van de ouders de leidsters onthullen. Normaal doen we dat nooit met andere mensen erbij, maar we dachten dat het voor de ouders wel eens leuk moet zijn om mee te maken. We maken er ook altijd iets speciaals van. Na de onthulling openen we op ons terrein een bar, waar iedereen van harte welkom is. Daarna zakken we sowieso nog af naar binnen, om er nog een feestje van te maken.”

Bij Chirumbero zijn ze er dus helemaal klaar voor. “Voor ons is het vooral de bedoeling om de ouders op die dag een inkijk te geven in onze manier van werken. Het is ook het ideale moment om zowel de leiding als de leden eens in de bloemetjes te zetten, want zonder hen zouden wij dit niet kunnen vieren”, klinkt het bij Jeanne.

Ledenstop

En als het van de meisjes afhangt, is dit zeker nog niet het laatste jubileum.

“We zien dat we blijven groeien, maar dat zorgt er ook voor dat we er nu voor gekozen hebben om een ledenstop toe te passen. Het is onze bedoeling om het voor iedereen even leuk te houden, en met te grote groepen zou dat moeilijk worden. Daarnaast moet het ook haalbaar blijven voor de leiding. We zijn heel tevreden met het parcours tot nu toe, en willen vooral blijven verder doen zoals we bezig zijn”, besluit Marte.