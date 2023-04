Chirowietjes Lichtervelde zetten feestweekend voor 65-jarig bestaan in

De Chirowietjes bestaan 65 jaar en dat vieren ze met een feestweekend dat start op vrijdag 14 april vanaf 22.30 uur met de Waar is Wally fuif 2023, Festival Editie.

Op zaterdag 15 april organiseren ze een speelstraat met verrassende activiteiten voor alle leeftijden, met aanvullend een optreden van Het Akoestisch Ei. Een bar en een eetkraam worden voorzien.

Op zondag sluiten ze het feestweekend af met een oudernamiddag, met een show waarin de Chirowietjes hun podiumtalenten tonen. De show start om 14 uur. Alle activiteiten vinden plaats in de Leysafortstraat 17 in Lichtervelde. Meer info via hun Facebookevenement: Feestweekend 65 jaar Chirowietjes Lichtervelde.

(JW/KD)