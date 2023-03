Chirowietjes Lichtervelde bestaan 65 jaar en vieren dit met fuif in festival style

De Chirowietjes, de meisjes van de Chiro van Lichtervelde, bestaan dit jaar 65 jaar, en dat willen ze vieren met jong en oud. In het weekend van 14 april vinden er heel wat activiteiten plaats in een tent op het plein in de Leysafortstraat.

De Chirowietjes hebben zo’n 150 leden die wekelijks op zondag naar de Chiro trekken. Vanaf het eerste leerjaar zijn de meisjes welkom bij de ribbels. Van daaruit gaat het achtereenvolgens naar de speelclub, de kwiks, de tippers, de tiptiens en uiteindelijk de aspi’s.

“Vrijdag 14 april starten we met een receptie voor genodigden met aansluitend een gigantische, echte Chirofuif: ‘Waar is Wally? Fuif 2023 Festival Editie’. Een fuif die we jaarlijks organiseren, maar nu in festival style. Niet zoals andere jaren in De Zwaan, maar we toveren ons veld om in een festivalweide”, vertelt Charlotte Verstraete, samen met Shelsey Debeuf hoofdleidster.

Een speelstraat met tal van verrassende activiteiten voor alle leeftijden gaat open op zaterdag. “Aansluitend op de speelstraat komt Het Akoestisch Ei spelen, er is een gezellige bar en een eetkraam”, zegt Charlotte. “Op zondag sluiten we af met een oudernamiddag. Alle ouders, grootouders, familie, vrienden, buren van onze Wietjes zijn welkom om hun podiumtalenten te ontdekken.”

Opstart in 1958

Onder invloed van pastoor Dewilde werd er in 1958 stappen gezet om in Lichtervelde te starten met de Kroonwacht, een kerkgebonden en godsdienstige beweging. Therese Baert en Roza Vanzieleghem hielpen met de organisatie. In het begin kwam men samen op de speelplaats van de meisjesschool in de Stationstraat. In 1963 kwam de Chiro terecht in ’t Kistje, een klein huis gelegen op de hoek van de Boomgaardstraat en de Pastoriestraat. De jeugdvereniging verhuisde nog enkele keren. In de jaren 80 kwamen ze terecht op hun huidige locatie in de Leysafortstraat.

Landdag

De Chiromeisjes anno 1968, in hun nieuwe uniform. © repro Kurt Desplenter

Op 11 november 1965, de landdag georganiseerd door de Chiro, sloot de Kroonwacht aan bij de Chiro. Het nieuwe uniform werd het blauwe kleed met bruine riem en gele das. De groepen, volgens leeftijd opgesplitst, kregen een naam: sterrekes, zonnemeisjes, kroontjes, kristiemeisjes en aspiranten.

De allereerste spaghetti-avond vond plaats in 1991, het eerste kamp met de trein in 1992.

“De Chiro, dat is leren overeenkomen en dingen gratis doen”

In de jaren 80 werd Hilde Vangheluwe aangesteld als volwassen begeleidster (VB). Een functie binnen de Chiro die al lang bekend was buiten West-Vlaanderen. Huidige VB’ers zijn Veerle Logghe en Vicky Claeys. “Vanaf het eerste leerjaar tot en met het zesde middelbaar was ik bij de Chiro” , vertelt Vicky. “Daarna vijf jaar als leidster en nu als VB. Onze taak bestaat er vooral in de leidersploeg te ondersteunen, te luisteren en tussen te komen bij eventuele conflicten. De sociale media speelt nu een belangrijke rol. Dat hadden wij vroeger niet. De Chiro, dat is leren overeenkomen en dingen gratis doen zonder er vragen bij te stellen. Ik ben heel trouwens heel trots op de huidige leiding.”

Praktisch

De ‘Waar is Wally’-fuif vindt plaats op vrijdag 14 april vanaf 22.30 uur in de Leysafortstraat 17. Tickets, onder de vorm van bandjes, kosten in voorverkoop 5 euro, aan de deur 7 euro en kunnen worden aangekocht bij de leiding of de aspi’s.

Zaterdag 15 april van 13 tot 17 uur speelstraat met aanvullend optreden van Het Akoestisch Ei. Inkom 2 euro, inclusief drank en koek. Zondag 15 april: oudernamiddag vanaf 13.30 uur, de show start om 14 uur. Inkom 1 euro.