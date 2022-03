Chiromeisjes Zwevezele vieren een weekend lang feest

De Chiromeisjes van Zwevezele vieren tijdens het weekend van 1 april feest naar aanleiding van 65 jaar Chiro. Het programma is gevarieerd met een streekbieravond, een eetfestijn, een knalfuif en radio maken. Het volledige feestweekend vindt plaats in het Kasteelpark.

“De Chiromeisjes bestaan 65 jaar en dat laten wij niet zomaar voorbijgaan”, vertelt hoofdleidster Drieke De Keyzer. “We staken een fantastisch feestweekend in elkaar.”

“We gaan van start op vrijdagavond 1 april omstreeks 19.30 uur met een streekbieravond. Er zullen 12 verschillende streekbiertjes verkrijgbaar zijn, waaronder ook alcoholvrij bier. Om de avond mooi in te kleden komen er twee geweldige bands optreden: P-Connection en Zonder Bandjes.”

Alle Remmen Los

“Op zaterdagnamiddag 2 april vanaf 14 uur wordt het Kasteelpark omgetoverd tot een springkastelenparadijs. Op het terras kunnen de aanwezigen iets nuttigen. Naast het springen en zot doen, bieden wij iedereen de kans om radio te maken. Chirogerelateerde duo’s of trio’s kunnen ongeveer 20 minuten lang plaatjes draaien in de aangeklede caravan. Naar de avond toe gaan we fuiven met de Chirofuif Déjà Bu. DJ Basso fata, Miss Charlie, Tola OG en DJ Ellyts komen langs.”

Op zondagmiddag is er het eetfestijn met stoofvlees en frietjes. “Een feest zonder lekker eten is geen echt feest. Wij kozen voor het typisch Belgisch gerecht. Sportievelingen die graag naar de Ronde van Vlaanderen willen kijken, kunnen de live-uitzending volgen in het Kasteelpark.”

