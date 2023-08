Chirokoor Sellewie uit Deerlijk viert 50ste verjaardag

De grote en dynamische Chirogroep Sellewie keerde vorige week terug van het tiendaagse kamp in Wezemaal. De bijna 200 deelnemers deelden er zon en regen en vooral vriendschap. Zingen staat bij jeugdgroepen altijd op het programma. Chiro Sellewie heeft sinds 1973 een eigen koor dat ook op kamp mee de toon zet.

Het is vijftig jaar geleden dat een groepje leidsters van Chiro Sellewie besloot om samen de huwelijksviering van leidster Maria Nuyttens (mei 1973) op te luisteren. Nadine Vanpanteghem was één van hen en zij herinnert zich het eerste optreden alsof het gisteren was.

“Wij deden dit als leidsters met veel enthousiasme. We hadden echter geen begeleiders en vonden leiders Rudy Demets en Marc Vervaeke, mijn latere man, bereid om ons met de gitaar te begeleiden. Dit werd het eerste optreden. Toen wij in januari 1975 zelf trouwden, was het koortje er opnieuw bij en sindsdien ging het crescendo qua optredens en grootte van de groep. Een halve eeuw lang is het koor een vaste waarde gebleven in Sellewie.”

Kerstattentie

Koorleden kwamen en gingen, de Chiroliederen bleven de hits van de groep. Sinds de werking van de Chiro gemengd verloopt, kwamen de leiders het meisjeskoor versterken. Frans Dewulf was twintig jaar proost van de Chiro. “Het koor zingt op kamp, tijdens de vieringen van Christus Koning als de nieuwe leiding werd aangesteld, tijdens huwelijksvieringen en ook tijdens de middernachtmis van de kerstnacht.”

“Sellewie is één van de weinige kerken waar de middernachtmis in ere wordt gehouden. Het was de Chiro zelf die mij vroeg om dit te mogen organiseren. Ik kon dit niet weigeren maar stelde als voorwaarde dat er toch een minimum aan aanwezigen moest zijn. Dit is nooit een probleem geweest en de Chiro bezorgde al die jaren na de viering aan alle aanwezigen een kleine kerstattentie.”

Liselot Bulcaen, tot vorig jaar leidster en nu voorzitter van de beheerraad: “Mijn jaren bij de leiding zijn voorbij. Ik was drie jaar verantwoordelijk voor het koor. Ik blijf lid van het koor en zing graag, zelfs op mijn fiets, de vrolijke muziek uit het Chirorepertoire.”

Chirokameraden

De traditie wordt in ere gehouden. Indien nodig springen oud-leden even bij om te begeleiden of mee te zingen. “Wij zingen drie keer per jaar in de kerk. Telkens enkele repetities als voorbereiding. Wij eindigen de repetitie met ons lijflied ‘Chirokameraden’.”

Chiro Sellewie kijkt na het kamp al uit naar de Heemfeesten. Tijdens het laatste weekend van augustus. “Er is voor elk wat wils”, vertelt Liselot. “Op vrijdag een afterworkbar, op zaterdag spel zonder grenzen en fuif en op zondagmiddag eetfestijn. Tussendoor is er animatie, sfeermuziek en activiteiten voor de kids.”

(Marc Vergote)