Chirojongens Zwevezele vieren 65-jarig bestaan met feestweekend

De Chirojongens Zwevezele vieren hun 65ste verjaardag. De Chirogroep stak een gevarieerd feestweekend in elkaar. Op het programma staat een ambianceavond met optredens, een gocartrace en eetfestijn.

“Chirojongens Zwevezele kende 65 jaar geleden zijn ontstaan en vindt zijn vaste stek in de Rickvoetweg waar het Kerelsplein zich bevindt”, vertelt Victor Lambrecht, hoofdleider bij de Chiro.

28 leiders

“Vandaag zijn de Chirojongens uitgegroeid tot een vereniging van 160 leden. Vroeger bestond de leidingsploeg uit zo’n vijf tot acht personen en nu zijn we al met 28 leiders. Je ziet dat de Chiro het goed doet en de laatste jaren is het ledenaantal enorm gestegen. De briljanten verjaardag laten wij niet zomaar aan ons voorbij gaan. We vieren een weekend lang feest. Naast ons eenmalig feestweekend geven we jaarlijks onze terugkerende evenementen zoals de septemberfuif ‘Nacht van de Bruistablet’, het eetfestijn in oktober en de boterkaarting in maart.”

Het feestweekend kent een start op vrijdag 21 april en loopt tot zondag 23 april. Op het grasplein, aan de lokalen op het Kerelsplein, zal een gigantische feesttent te vinden zijn waar alle evenementen plaatsvinden.

“We starten op vrijdagavond met een ambianceavond met optredens van de rockgroep DUST. Na het optreden neemt Party Collective het van hen over en zij brengen muziek van de jaren 70 tot en met de jaren 90. Michael Shack, de bekendste Belgische drummer ooit, sluit de optredens af met een afterparty. Nog even meegeven dat de drummer samen werkte met artiesten zoals Regi, Clouseau, Kate Ryan en ook present was op festivals Pukkelpop en Rock Werchter.”

Briljant Night

Op zaterdag zet men in op de jeugd en staat een gocartrace in en rondom het domein op de agenda. In groepjes van zeven neemt men het tegen elkaar op. Kinderen kunnen spelen op het springkasteel en ouders kunnen genieten van een verfrissende drankje of lekkere pannenkoek op het terras. Foto’s uit de oude doos zijn te bewonderen.

“Naar de avond toe vieren we het briljanten jubileum tijdens de Briljant Night”, gaat Victor verder. “Nationaal bekende dj’s zoals Andromedik, Arthur Lewis en Nina Black komen langs en dit aangevuld met lokale dj’s. “Op zondag 23 april gaat de kookploeg aan de slag en op het menu presenteren ze kalkoenrollade met kroketballetjes. Om het feestweekend af te sluiten is er een spetterend kampvuur waarbij de aanwezigen nog lang kunnen nagenieten”, besluit Victor.