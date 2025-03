Chirojongens en -meisjes zijn aan hun 52ste Chirorolmarathon toe: “Live amusement met Rol Cup”

De spanning bij de Chiroleden stijgt week na week, want over precies een maand presenteren zij de 52ste editie van hun Chirorolmarathon. Dit jaar pakken ze bij dit driedaags feestgebeuren uit met een nieuw item: de Rol Cup. Verder zorgen ze ervoor dat vanaf vrijdagavond 11 tot zondagavond 13 april de fietsen op rollen continu bemand en draaiend gehouden worden door. De 52ste editie heeft plaats in en rond oc Vondel.

Lisa Meire en Noah Duyck moeten dit jaar samen met hun 28 leiders en leidsters zelf de touwen in handen nemen voor de organisatie van dit grootste jongerenfeest uit onze regio. “Vorig jaar hadden Noah en ikzelf pas het leiderschap over Chiro Meulebeke in handen genomen, maar toen konden we nog rekenen op de steun van onze twee voorgangers Marthe Vergote en Jens Tanghe”, steekt hoofdleidster Lisa Meire van wal. “Nu rust de totale organisatie op onze schouders. Vele Chirogeneraties hebben de rolmarathon uitgebouwd tot een driedaags feest geschoeid op vriendschap, muziek en amusement voor zowel jong als oud.”

“We gaan van start met onze driedaagse op vrijdagavond 11 april om 19.30 uur. We hopen dat de nieuwe burgemeester met enkele schepenen de weg naar oc Vondel vindt om de rollen definitief op gang te trappen… dan blijven we trouw aan de traditie. Het is de bedoeling dat de rollen draaiend gehouden worden tot de zondagavond. Om 20 uur is er op vrijdagavond onze grote koffiekaarting. De inleg bedraagt 1,50 euro. Eveneens om 20 uur openen we onze bierstube. We houden het thema nog geheim maar met ‘van bovenaf’ geven we toch al een tip mee. In de grote zaal is het daarna tijd voor het heerlijk samenzijn onder de noemer ‘Beren Bijeen’. Er zal muzikaal genoten kunnen worden van de muziek van enkele lokale bands als Manoe, Atmos en Soundhear. We serveren dan eveneens onze befaamde breughelplanken en streekbieren afkomstig van de ambachtelijke brouwerijen Tjolders, De Poes, Maenhout en niet te vergeten onze eigen tripel.”

Funpoertoe

“Op zaterdag 12 april pakken we uit met iets totaal nieuws”, pikt Noah Duyck in. “De billenkarrenrace plaatsen we opzij en in de plaats kiezen we nu voor onze Rol Cup. Het is een live tafelvoetbaltornooi waarbij telkens twee ploegen van zes personen elkaar partij geven. De inschrijving hiervoor bedraagt 40 euro per ploeg. Wie nog wil inschrijven, neemt contact met me op (0471 86 53 29). Vanaf 13.30 uur is het tijd voor Funpoertoe, een leuke spelnamiddag voor de jongsten. Deelnemers betalen hiervoor 5 euro en kunnen dan genieten van workshops, gezellig knutselen, dansinitiaties,… Ondertussen kunnen sympathisanten, ouders en grootouders terecht in de bierstube. Het klapstuk van ons zaterdagprogramma is ongetwijfeld onze ‘Chiro in concert’ waarbij al onze Chiroafdelingen vanaf 19.30 uur hun beste beentje zullen voorzetten voor een sprankelende show. Kaarten kosten 3 euro.”

“Op zondag 13 april pakken we al om 10.30 uur uit met de 33ste editie van ‘Tien om te zien’, een nostalgisch gebeuren dat de temperatuur in de zaal hoog zal doen oplopen”, gaat Lisa Meire verder. “Wie een act op de planken wil brengen, neemt contact met me op (0472 68 62 91). Vanaf 12 uur kan je dan de wielerwedstrijd Paris-Roubaix volgen op groot scherm, terwijl er kan genoten worden van lekkere frietjes. Het klapstuk van onze 52ste Chirorolmarathon is de 18de editie van De Nacht van de Rol die om 21 uur van start gaat. Kaarten kosten 6 euro in voorverkoop en 8 euro aan de deur.”

“Met de opbrengst van deze Chirorolmarathon kunnen we opnieuw zorgen voor een boeiende kampperiode zowel voor de meisjes als voor de jongens. Dit jaar beleven we tien heerlijke kampdagen in Opoeteren. Graag neem ik deze gelegenheid te baat om al onze leiders en leidsters te bedanken voor hun enthousiaste inzet voor onze bruisende jeugdvereniging die meer dan 200 leden telt. We vormen een unieke vriendengroep waar we terecht fier op zijn. Alvast afspraak op 11, 12 en 13 in het oc Vondel!”