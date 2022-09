Chiro Zonnezee op drempel van 150 leden

Vol enthousiasme is Chiro Zonnezee afgelopen zondag een nieuw werkingsjaar gestart. Spelen, zich uitleven en dromen is de boodschap.

Chiro Zonnezee is in deelgemeente Zonnebeke momenteel de enige jeugdbeweging met een actieve werking. De meisjes-Chiro bestaat 62 jaar en de jongens-Chiro 57 jaar. Beide afdelingen zijn inmiddels al jaren samen. De kaap van de 150 leden is in zicht. Er is een mooi evenwicht tussen jongens en meisjes.

“De verbouwingen aan ontmoetingscentrum ’t Zonnerad zijn dit jaar gestart in functie van de komst van het nieuwe muzieklokaal. Daardoor verloren we twee lokalen en een opbergruimte, maar de gemeente loste dat goed op door de komst van drie nieuwe ruimtes die we kunnen gebruiken als lokalen of opbergruimte. De werken zijn echter nog niet af. We zijn tevreden en blij dat we deze lokalen te onzer beschikking hebben”, aldus Wannes Keyngnaert.

Hoofdleiding

De hoofdleiding bestaat dit jaar uit Janne Calis en Hanne Bogaert. Verspreid over de diverse afdelingen bestaat de leiding uit Janne Calis, Loucka De Ruyter en Yana Soenen voor de Ribbels (6-8 jaar), Kaat Lapon, Lotte Bogaert, Jens Dewulf en Midas De Muyt voor de speelclub (8-10 jaar), voor de Rakwi’s (10-12 jaar) jaar zijn dat Febe Chaerle, Lore Vergote en Kato Dewulf, voor de Tito’s (12-14 jaar) Hanne Bogaert, Stan Vandendriessche en Andrès Declercq, voor de Keti’s (14-16 jaar) August Degryse, Louis Foulon en Lucas Kindt en de Aspi’s krijgen begeleiding van Stijn Lapon en Wannes Keyngnaert.

Zwerfvuilactie

Toppers tijdens het jaar zijn uiteraard het kamp, het soepweekend van 28 oktober tot 30 oktober, de fuif, de maaltijd en natuurlijk de ledenweekends. “Dit jaar doen we opnieuw mee aan de zwerfvuilactie waarin we samen met de leden even stilstaan bij zwerfvuil en ook één keer per maand een wandeling maken in onze nabije omgeving om afval te gaan rapen”, aldus Wannes.

Op onze vraag waarom lid te worden van de Chiro kwam het antwoord spontaan: “Het is een plek waar je kunt spelen en je uitleven, samen met andere kinderen uit de buurt, waar je veel kan lachen en dromen, spelen en daarvan leren zonder het zelf te weten, kattenkwaad uithalen, de boel op stelten zetten. Kortom, de tijd van je leven!” (NVZ)