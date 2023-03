Chiro Vlamertinge houdt ribbetjesweekend op 1 en 2 april

Naar jaarlijkse traditie organiseert Chiro Vlamertinge op zaterdag 1 en zondag 2 april een ribbetjesweekend. “Ook dit jaar voorzien we naast de zelf gemarineerde en gebakken BBQ-ribbetjes een rijkelijk gevuld buffet”, vertelt Fleur Vandenbroucke. “Wie geen ribbetjes lust, kan een koude schotel of vegetarische koude schotel eten. Er is een gratis dessert inbegrepen. Voor de kleinsten voorzien we kip met appelmoes. De opbrengst wordt gebruikt voor het jaarlijkse Chirokamp dat plaatsvindt van 1 tot 11 juli, zodat wij niet moeten vrezen voor de stijgende prijzen op kamp. De wielerfanaten kunnen de Ronde van Vlaanderen volgen op een groot scherm.” Het ribbetjesweekend vindt plaats in het OC in de Poperingseweg 485 in Vlamertinge. Het festijn start op zaterdag om 18 uur en op zondag om 11.30 uur. Er kan gereserveerd worden via de ticketservice, 0468 23 01 19 of ribbetjeschirovlam@gmail.com. Kaarten kopen in voorverkoop kan tot zaterdag 25 maart. (foto EG)