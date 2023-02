Chiro van Koekelare serveert spaghetti in ‘de ruimte’

Chiro Ol ‘t Hope Koekelare houdt op vrijdag 3 en zaterdag 4 maart een spaghettiweekend om het kamp van de leden betaalbaar te maken. Daaraan is elk jaar een thema gekoppeld en dit jaar is dat ‘Ruimte’. De leden bouwen hun lokalen om tot eetkamers in dit thema. Ook het grasplein bezetten ze met ruimte-bouwwerken.

“De Chirobeweging Ol ‘t Hope gelegen in de Ichtegemstraat, achter Feestzaal Zuudhove, bestaat dit jaar 66 jaar”, opent woordvoerder Renzo Broucke.

“En we mogen de laatste jaren zeker niet klagen, want we beleven topjaren wat ons ledenaantal en werking betreft. We tellen zo’n 300 à 320 leden en groeien nog ieder jaar. Een bestuur zoals de meeste verenigingen hebben we eigenlijk niet, wij beslissen bij consensus tijdens vergaderingen met alle Chiroleidingen.

Bouwwerken

“Om onze kampen tijdens de zomer voor alle leden betaalbaar te houden, organiseren wij ieder jaar een spaghettiweekend. En daaraan is telkens een thema gekoppeld. We bedenken ieder jaar wat we mooi en groots kunnen bouwen en dit jaar werd gekozen voor het thema ‘Ruimte’. We bouwen onze lokalen om tot eetkamers in de sfeer van ruimte en zijn daar al mee bezig sinds januari. Ook ons grasplein bezetten we met ruimtetuigen”, vervolgt Renzo enthousiast.

Het spaghettiweekend vindt plaats op vrijdag 3 en zaterdag 4 maart, telkens vanaf 19 uur. Je kan er ook van een lekker dessert smullen. Kaarten kosten 10 euro voor een grote spaghetti en 8 euro voor een kleine.

Voor wie geen spaghetti lust, zijn er ook boterhammen met kaas of ham voorzien, te verkrijgen tegen 6 euro.

Quiz op 24 maart

“De opbrengst van ons spaghettiweekend maakt het mogelijk onze zomerkampen voor zowel jongens als meisjes betaalbaar te houden. De jongens trekken dit jaar naar Aalter op kamp van 11-21 juli en de meisjes gaan naar Zutendaal van 31 juli- 10 augustus. Ook houden we een quiz op 24 maart. Hiervoor zijn er nog plaatsjes vrij, inschrijven kan via onze Facebookpagina”, besluit een trotse woordvoerder Renzo Broucke. (Eric Vanhooren)