Het is al decennialang een onverwoestbare traditie bij Chiro Tsjoef van Heule-Watermolen: het jaarlijkse eetfestijn waarbij ze de beste frieten met stovers van het land zelf klaarmaken en serveren volgens een geheim recept uit grootmoeders tijd… Ze kregen vorige zaterdag in de zaal van TSO Spes Nostra zo’n 400 eters over de vloer. De opbrengst gaat helemaal naar de jaarwerking van de bloeiende Chiroafdeling. (NOM/foto NOM)