Chiro Trezebees brengt leven in de brouwerijin Beauvoorde: “In de Chiro leer je elkaar echt goed kennen”

Hoewel Beauvoorde een rustig, pittoresk dorpje is, zorgt Chiro Trezebees regelmatig voor heel wat leven in de brouwerij. Deze Chirobende is meer dan een vereniging. Het is een hechte kliek met maar liefst 120 leden, zonder de 29-koppige leiding mee te tellen. Zij zorgen er samen met volwassen begeleider Kristien De Preter voor dat de kinderen en jongeren leuke spelnamiddagen, activiteiten en kampen beleven.

“In 1981-82 was er in Beauvoorde alleen de KLJ voor 16+”, herinnert Martine Rabaey zich. “Ik ging toen al een paar jaar met de Chiro van Sint-Jozef Roeselare mee op kamp en kreeg goesting om in ons eigen dorp een jeugdbeweging op te starten. Samen met Leen, Ann en Tine werd er vergaderd, een naam bedacht (Trezebees was toen een leuk stripfiguurtje in de krant)… en we zijn gestart. We gingen op huisbezoek om mensen te overtuigen om hun kinderen in te schrijven, en het werd een succes!”

Nieuwe generatie

Veertig jaar later zijn Elise Pattou en Sebastiaan Lamers de hoofdleiders. “Eigenlijk zijn wij de nieuwe generatie, want heel wat ouders zaten vroeger ook in de leiding”, vertelt Sebastiaan (21), die op 6-jarige leeftijd zijn eerste Chiro-uniformpje aantrok. “We zijn met 29 leiders. Het is volwassen begeleider Kristien die een voorstel opmaakt wie welke groep zal leiden. We mogen wel een voorkeur voor een groep aangeven, maar eigenlijk heeft elke groep zijn charme!”

Veertig jaar geleden kreeg Martine Rabaey goesting om samen met Leen Hauspie, Ann Naeyaert en Tine Callewaert op de kar te springen om in Beauvoorde een jeugdbeweging te starten. Hubert Fraeyman werd proost van Chiro Trezebees en Bertin Debergh engageerde zich als volwassen begeleider. Al snel telde de vereniging een 80-tal leden. Als lokaal mochten ze de grootste klas van de oude gemeenteschool delen met de KLJ. Die werd gauw te klein en ze kregen het hele gebouw ter beschikking in de Vinkemstraat 13, waar ze tot vandaag nog hun vaste stek hebben.

“De jongsten zijn de Ribbels (1ste en 2de leerjaar), dan heb je de Speelclub (3de en 4de), Rakwi’s (5de en 6de), Tito’s (1ste en 2de middelbaar), Keti’s (3de en 4de middelbaar) en Aspi’s (5de middelbaar). Gewoonlijk organiseren we elke twee weken op zaterdag een kindernamiddag, waar de gasten naar hartenlust kunnen ravotten en spelletjes spelen, maar er zijn ook andere activiteiten.”

“Soms gaan we zwemmen, schaatsen, organiseren we een bos- of strandspel of houden we een filmavond in ons lokaal. Regelmatig trekken we met de leiding per afdeling op weekend, een soort minikamp en tegelijk voorbereiding op het grote zomerkamp. Dat is natuurlijk het hoogtepunt van het jaar. Vorige zomer trokken we naar Neeroeteren. Het kampthema was toen Boer zoekt vrouw.”

“Elke dag wordt er een toneeltje opgevoerd rond het thema, zodat het uiteindelijk een heel verhaal in afleveringen wordt. We hebben zelfs een filmpje op YouTube gemaakt waarin Boer en Vrouw zich voorstellen. Voor elke groep zijn er aangepaste activiteiten. Gelukkig hebben we van de waterellende geen last gehad!”

Acties

In de loop van het jaar worden er ook acties op touw gezet om de kas te spijzen, zoals de Aspizzeria, volgende maand het souper Pasta Voe Joen, een carwash… “Met de opbrengst van een pizzaverkoop zijn we zelfs een keer naar Londen geweest”, herinnert leider Luca Decaestecker zich.

“Of we plannen een fietsweekend, zoals met de oudste groep naar Limburg… Tijdens zo’n weekend leer je elkaar beter kennen, en dat verstevigt de vriendschapsbanden!” En van fuiven heeft de leiding ook wel kaas gegeten: er is de jaarlijkse fuif, de Nacht van de Jeugd, Jet Aje Trekker, de overkoepelende gewestfuif…

Verhalen

De wilde verhalen daarover houden ze liever binnenskamers. Maar ze kunnen genoeg leuke verhalen opdissen waar ze tot vandaag nog fijne herinneringen aan hebben. “Zo maakten we ooit een tocht tijdens een tweedaagse”, weet Elias Lamers nog.

“Met onze ambitieuze leider Bart, die graag ver wandelt! We moesten een slaapplaats zoeken, maar het was toen echt warm. Bart zei toen: We gaan voor niks minder dan een huis met een zwembad. We kwamen bij een kast van een villa en waagden het om aan te bellen. Een verbaasd iemand in pyjama deed open, en we kregen hem zover dat we op zolder mochten slapen. Maar het zwembad was er, en we mochten er een frisse duik in nemen. De man had zelfs voor een kampvuur gezorgd en verwende ons met chips en drank!”

Leider Andries Dedeurwaerder herinnert zich de plezante kleine pesterijen: “We hebben ooit het bestek van de leiding ingevroren. We hadden ook een keer zwembadjes mee voor een spel, maar de leiding had er een soort jacuzzi mee gemaakt zonder ons iets te vragen. We zijn toen het leiderslokaal binnengeslopen en hebben gedaan alsof we zwaar gepintelierd hadden. En we hebben het zwembad voorzien van alle pinten! Ja, je leert elkaar echt goed kennen bij de Chiro… en je vindt er dikwijls ook je eerste lief!”

(MVQ)