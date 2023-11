De leden van Chiro Tijl moeten hun zondagse ontspanning niet steeds in en om de hemen zoeken. Zopas werden ze door de leiding getrakteerd op een uitstap.

De jongsten trokken in de jungle op verkenning tussen de wilde dieren en genoten van prettige attracties. De oudere groepen gingen zwemmen in Roeselare en zochten uit wie zwemkampioen was bij de Chiro. (foto JM)