Van 21 juli tot en met 31 juli vond het jaarlijkse bivak plaats van Chiro Stine Heule in Oudsbergen, dit keer met als thema Cars. Kookploeg en leiding meegerekend trokken ze er in totaal met maar liefst 211 op uit. Hoewel de weergoden het lieten afweten, blikt de leiding terug op een geslaagde bivak. Op zondag 17 september blaast Chiro Stine opnieuw verzamelen om de aftrap te geven van het nieuwe werkjaar, zoals steeds aan de lokalen in de Hemelweg om 14 uur. (JF)