Chiro Sjaloom trekt aan alarmbel: krappe buitenruimte problematisch voor grote Izenbergse chiro

Chiro Sjaloom is een grote chiro. Vorig jaar waren er maar liefst 130 inschrijvingen. Uitvalsbasis is gemeenschapszaal de Briekerij in de Groenestraat. Binnenruimte is er genoeg, buitenruimte te weinig om goed te zijn. Burgemeester Liefooghe ziet voorlopig geen oplossing.

Leiselenaar Luka Comeyne (21) vormt samen met dorpsgenoot Bas Depinois de hoofdleiding van de Izenbergse chiro. “Ik ga al mijn hele leven naar de chiro”, vertelt Luka. “En omdat Leisele geen jeugdvereniging heeft, ging ik naar Izenberge. Waarom ik nog altijd graag ga? We hebben een leuke groep vrienden. Plus: ik ravot nog eens graag mee met de kinderen (glimlach). Ik herinner me dat Sjaloom vroeger een kleinere chiro was, met niet meer dan 70 leden. Maar de voorbije tien jaar zijn we erg gegroeid. Vorig jaar telden we 130 inschrijvingen! Kinderen komen vanuit Izenberge, Leisele, Gijverinkhove, Beveren, Veurne… We weigeren niemand. Zelfs nu zijn nieuwe leden nog altijd welkom. Wel moeten we soms creatieve oplossingen zoeken. Vrij recent hadden we weinig leiding. Twee leiders voor een grote groep kinderen, dat gaat niet. We hebben dus – vrij uitzonderlijk – aan de jongeren van het vijfde middelbaar moeten vragen om leiding te geven.”

Weinig buitenruimte

Als het hevig regent, regelt de leiding binnenactiviteiten. Maar het liefst zijn ze buiten. Het is daar dat het schoentje ietwat knelt.

“De Briekerij heeft weinig buitenruimte”, zegt Luka. “Een kleine koer en een vrij klein stukje weide ernaast, dat is het. Gelukkig mogen we verspreid over het dorp enkele lapjes grond van Izenbergenaren gebruiken, of het domein van De Pannenhoeve als die vrij is. Zonder zou het niet gaan. Vrij recent hebben we de gemeente gevraagd of er geen mogelijkheid is om aanpalend aan de Briekerij wat grond te kopen. Mocht er in de toekomst een opportuniteit zijn, dan hopen we dat men aan ons denkt.”

Landbouwgrond

Burgemeester Liefooghe zegt weet hebben van de krapte. “Achter de Briekerij ligt landbouwgrond. Maar no way dat een boer daar een stuk van zal verkopen. Naast de Briekerij kwam recent bouwgrond te koop. Misschien dat het derde perceeltje nog niet verkocht is, maar bouwgrond is duur om er speelruimte van te maken en we gaan ook geen speelplein tussen de villa’s leggen. Als iemand een oplossing ziet, zullen we die onderzoeken, maar – met de beste wil – zie ik er voorlopig geen”, aldus nog Gerard Liefooghe.