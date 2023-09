Chiro Sint-Rita blaast vijftig kaarsjes uit: “Chiro staat nog altijd voor echte vriendschap”

Chiro Sint-Rita staat deze zomer net vijftig jaar garant voor spelplezier en vriendschap tussen meisjes uit Moerkerke en omgeving. Miet Snauwaert was er dertig jaar geleden al bij als zesjarig meisje én is vandaag nog altijd actief als volwassen begeleidster. “Chiro staat voor vriendschap en je volledig uitleven met prachtige activiteiten”, zegt Miet.

Het begon voor Chiro St.-Rita dus allemaal in 1973. De jongens hadden hun KSA en verzamelden in een zelfgebouwd gebouwtje nabij de intussen verdwenen gemeenteschool in Moerkerke, terwijl de meisjes uit de buurt met de Chiro in de parochie Sint-Rita, of het gehucht Den Hoorn, bijeen kwamen voor spel en amusement.

De Zaal der Rozen, die later gebruikt zou worden door de Chiro, stond er nog niet en ook de kerk moest nog gebouwd worden in die tijd.

Miet Snauwaert (37), intussen getrouwd en moeder van drie kinderen, herinnert zich haar eerst dag bij Chiro St.-Rita nog alsof het gisteren was. Op de feestelijke receptie naar aanleiding van vijftig jaar Chiro St.-Rita deed ze met plezier haar verhaal. “Als zesjarig meisje, nu iets meer dan dertig jaar geleden, trok ik voor het eerst vanuit Moerkerke naar de Chiro in Sint-Rita. In een blauw jeanskleedje en met een gele polo. Wat we zeker niet mochten vergeten was een ‘vieruurtje’ en een stuk van 20 Belgische frank”, vertelt ze.

Zaal der Rozen

“Ik herinner me dat we vooral heel veel zongen en we moesten steeds op een andere manier te weten komen wat we precies zouden gaan zingen. Soms in een hoed met dubbele bodem, dan weer in een blaadje onder onze stoel of zelfs in een ballon die we moesten doorprikken. Er waren verschillende plaatsen waar we samenkwamen maar toch vooral in de ruimtes van de Zaal der Rozen bij de kerk en er werd ook vaak gespeeld op het graspleintje ervoor.”

Miet Snauwaert (blauw kleedje). (gf)

Miet, die alle gelederen van Chiro doorliep en dus ook lange tijd in de leiding stond, heeft ook bijzonder goede herinneringen aan de kerstfeestjes. “Hoe vaker je naar de Chiro ging, hoe sneller je een pakje mocht kiezen van die grote tafel vol leuk speelgoed. Met een warme chocolademelk erbij en een zelf gespeeld kerstspel door de leidsters was dit een warme knusse winterdag”, klinkt het. “Ook de jeugdmis, die intussen niet meer bestaat, was lange tijd een fijne traditie. Ik denk met plezier terug aan onze liedjes zoals ‘Leef nu of nooit’, ‘Sanctus’ en ‘Muren die moeten vallen’.”

“En dan zijn er nog de grote eetfestijnen! Ooit gestart met mosselen à volonté, dan frieten met ‘een bille of een bost’ en nu is er het super gezellige Hasta La Pasta.” Maar het mooiste van het Chiro-werkjaar, dat was voor Miet toch het zomerkamp. “Tijdens het zomerkamp was het wat stiller in het dorp want de Chiro trok door het hele land”, herinnert Miet zich.

Chocoladepap

“De dag starten met ochtendsprongetjes, het roepen van onze vendelnaam en ook wel het poetsen van het kampgebouw. Elk om beurt draaiden we aan het rad in de hoop dat we de wc’s niet moesten kuisen! Ik vergeet nooit meer de warme chocoladepap of rijstpap als avondeten, de saromapap uit het witte bekertje of de gesmeerde boterhammen met een kaasje, chocolade, banaan of speculaas als vieruurtje.” Miet was er ook getuige van hoe er in de jaren 2000 toch meer toenadering werd gezocht tot de jongens van de KSA. “Waar lange tijd geen jongens de Chiro mochten naderen omdat wijlen pastoor Kamiel Ackaert bijna letterlijk op de loer lag, organiseerden we dan toch samen een startviering of wintercommandotocht. Hier en daar zijn toen romances gegroeid en intussen lopen al heel wat Chiro/KSA-kindjes rond.”

Negen jaar geleden werd Miet gevraagd om als ‘volwassen begeleidster’ de leiding te ondersteunen, een taak die ze nog steeds met plezier ter harte neemt. Zo maakte ze ook de strijd voor een nieuw lokaal mee, toen duidelijk werd dat de infrastructuur in Sint-Rita niet groot genoeg meer was voor het stijgende ledenaantal. De Chiro protesteerde zelf voor het Damse stadhuis bij aanvang van de gemeenteraad. In 2017 konden ze dan toch hun intrek nemen in nieuwe lokalen nabij de sporthal in Moerkerke. “Waar Chiro voor mij nog altijd voor staat? Voor echte vriendschap en je samen uitleven met prachtige activiteiten!”