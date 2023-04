Chiro Sint-Joris viert 60-jarig bestaan met feestweekend: “Nostalgie ophalen met anekdotes van vroeger”

Dit weekend viert Chiro Sint-Joris z’n 60-jarig bestaan. Op het programma staan onder meer een afterwork, een kubbtornooi en sneukeltoer. Bovendien wordt een van de lokalen omgetoverd tot een ruimte vol nostalgie met foto’s van Chiroactiviteiten van tientallen jaren geleden.

De ploeg van veertien monitoren werkt al een aantal maanden aan de voorbereidingen van het jubileumweekend van Chiro Sint-Joris. De jeugdbeweging animeert wekelijks iets meer dan zeventig kinderen en verwacht dit weekend dan ook heel veel volk.

“We organiseren activiteiten voor jong en oud om zo veel mogelijk mensen aan te spreken”, steekt monitrice Rienke Helllebuyck van wal. Ze sprak een aantal weken geleden met een van de dames die betrokken was bij de opstart van de organisatie in 1962.

Uitvalsbasis

“Zij vertelde ons dat ze toen nog niet beschikten over een vast lokaal. Aanvankelijk gebruikten ze een huis langs de vaart als uitvalsbasis, maar later mocht men het lokale schooltje en parochiezaal Sinjo gebruiken. Ook toen organiseerden de monitoren activiteiten van twee tot vijf op zondagnamiddag. Bovendien ging men net zoals wij nu doen, elk jaar op kamp en op weekend”, weet Rienke. “Alleen de naam was aanvankelijk anders. Bij de start van Chiro Sint-Joris gebruikte men de naam ‘Kroonwacht’.”

“Bij de opstart beschikte men nog niet over een vast lokaal”

Met dit feestweekend willen de monitoren nostalgie oprakelen. “Mensen praten graag over vroeger en heel veel ouders, tantes en nonkels hebben ook bij de Chiro gezeten. Zo kunnen we een groot publiek aanspreken.”

Dit weekend viert de vereniging haar 60-jarig bestaan. In een van de lokalen zet de leiding een mini-expo op met foto’s uit zes decennia Chiro Sint-Joris. Op het plein komt een grote tent waarin op vrijdag een afterworkfeest wordt georganiseerd. Enkele oud-monitoren zullen er als dj aan de slag gaan.

Op zaterdagmiddag staat er een kubbtornooi op de agenda. Op zaterdagavond is er een barbecue en op zondag organiseert de jeugdbeweging een sneukeltocht van ongeveer acht kilometer.

(AVH)

Inschrijven voor het kubbtornooi en de sneukeltoer kan via www.chirosintjoris.be