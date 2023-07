Chiro Ruiselede op kamp richting Nieuwpoort

Vandaag, op de Vlaamse feestdag, en voor heel wat mensen ook al verlofperiode. Dan is het pleintje aan de kerk eerder desolaat. Niet deze ochtend, want om 9 uur was het verzamelen geblazen voor Chiro Ruiselede, de start van hun kamp dat zal duren tot de andere feestdag, de nationale op 21 juli.

Het wemelde van de fietsen, uitgelaten kinderen, veel felle hesjes en mama’s en papa’s die zo graag de lieve kroost wilden uitwuiven. 75 fietsers reden vanaf 9 uur naar kampplaats D’Oude Steenbakkerij in Nieuwpoort, goed voor 66 km. In totaal gaan 166 mensen van Chiro Ruiselede, dat een gemengde groep is van meisjes en jongens, naar dit kamp. De niet-fietsers doen de verplaatsing per trein. Alvast prachtig weer om deze fietsdag moedig en veilig aan te vatten. (EV)