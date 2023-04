Chiro Razzmakker organiseert levend tafelvoetbal voor jong en oud: “Op zomerkamp gaan moet voor iedereen betaalbaar blijven”

Zaterdag 22 april organiseert de Oedelemse Chiro Razzmakker een speciale activiteit. De jeugdbeweging nodigt jong en oud uit om ‘levend tafelvoetbal’ te komen spelen. Met die activiteit hoopt de vereniging extra centen in te zamelen om hun zomerkamp voor iedereen betaalbaar te houden.

Na de jaarlijkse fuif pakt Chiro Razzmakker nu uit met een tweede bijzondere activiteit. Naast de wekelijkse chiromiddagen moeten die extra initiatieven extra geld in het laatje brengen. “We willen ook dit jaar opnieuw een leuk kamp organiseren voor de kinderen”, steekt monitor Lauranne Deblonde van wal. “Maar de energieprijzen zijn ferm gestegen en ook de huurprijzen voor kamplocaties schieten door het dak. Ondertussen moeten we bijna 5.000 euro betalen om onze leden op kamp te laten gaan. We willen koste wat kost vermijden dat we de prijzen om op kamp te gaan veel moeten verhogen. Het moet voor iedereen betaalbaar blijven en daarom organiseren we extra activiteiten waarmee we hopen extra werkingsmiddelen in te zamelen.”

Bij het levend tafelvoetbal zullen wellicht vooral andere jeugdbewegingen deelnemen. “Er is wel een beetje competitie tussen onze verenigingen en verschillende vriendengroepen, en net dat maakt het leuk”, gaat Deblonde verder. Een ploeg moet tussen de acht en twaalf spelers tellen. Het spel wordt gespeeld in een soort springkasteel, waarbij iedereen wordt vastgemaakt zodat je op een vaste positie blijft. “Naast het competitieve is het ook gewoon grappig om zo’n wedstrijdjes te bekijken”, vervolgt de monitor. “De winnaars krijgen een mand van lokale handelaars en we reiken ook een zuipbeker uit.” ‘s Avonds voorziet de jeugdbeweging ook in sfeer en ambiance met een dj, cocktails en een frietkraam.