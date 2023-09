Chiro Pimpernel van start met 171 enthousiaste kinderen

De startdag van Chiro Pimpernel stond afgelopen zondag op de agenda. “Er waren 171 enthousiaste kinderen aanwezig. Tijdens de namiddag namen we ook een creatieve foto”, lacht Emiel Cailliau van Chiro Pimpernel.

Jelle Vermeulen neemt de taak van hoofdleider over van Marthe Devos binnen Chiro Pimpernel. Tijdens het Chirowerkjaar is er de jaarlijkse fuif Bar Canard, dit jaar gaat die door op 2 maart 2024. Daarnaast hebben we ook nog onze verschillende eetfestijnen zoals de spaghettiavond, ontbijtjes en ribbetjesfestijn.