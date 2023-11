Chiro Pimpernel uit Westvleteren wil slachtoffers van waterellende helpen: “Chiro is meer dan enkel plezier maken”

Chiro Pimpernel uit Westvleteren lanceerde maandagmorgen een hartverwarmende oproep via hun sociale media. Ze willen de getroffenen van de overstromingen in de regio helpen met de opkuis.

“Ongetwijfeld kon u er de laatste tijd niet naast kijken: regen, overstromingen en vooral ellende”, valt te lezen. “Nu het water rustig aan het zakken is, willen wij graag als leiding ons steentje bijdragen aan de problematiek die dit bij velen veroorzaakt zal hebben.”

Meer dan enkel plezier

“Want Chiro is meer dan enkel plezier, we willen ook helpen bij het oplossen van ellende. Concreet willen wij ons vrijwillig stellen als leidingsbende bij de opkuis van alles die het water teweeg heeft gebracht, dit kan gaan van het helpen verplaatsen van kapot materiaal, modderstromen kuisen, herstellen van kapotte zaken, etc.”

Via mail, Facebook of Instagram

“Zou u onze hulp kunnen gebruiken, of kent u iemand die enkele of meerdere helpende handen mist, dan kan u ons zeker contacteren via Facebook, Instagram of e-mail chiropimpernelvleteren@gmail.com . Gelieve hierbij ook de gewenste datum en het specifieke type hulp aan te geven, zodat wij onze mogelijkheden kunnen bekijken en zo snel mogelijk op uw verzoek kunnen reageren”, aldus nog Chiro Pimpernel. Intussen werd hun oproep al tientallen keer gedeeld.