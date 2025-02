Chiro Pimpernel pakt opnieuw uit met Bar Canard: “Weer met tien gratis vaten”

Chiro Pimpernel organiseert op zaterdag 1 maart opnieuw Bar Canard in Westvleteren. De fuifzaal wordt neergepoot tegenover Global Fries. Naar jaarlijkse gewoonte trakteert Chiro Pimpernel met tien gratis biervaten.

“Onze Chiro had vroeger geen eigen lokalen van de gemeente. Door het gebrek hieraan wou de leiding van toen een fuif organiseren en met de winst hun eigen lokalen bouwen. Die fuif noemden ze de Building Party. Het concept was telkens één bekende dj die kwam spelen om zo volk te trekken. Na een aantal jaren sloeg de fuif niet zo goed meer aan en ging de leiding van toen op zoek naar een nieuw concept”, zegt Kobe Depoorter van Chiro Pimpernel.

Tien gratis vaten

“Na wat brainstormen kwamen ze met het concept van de tien gratis vaten. Bij een nieuw concept hoort uiteraard een nieuwe naam en toen kwam de toenmalige leidster Ann Sophie Coene met de naam ‘Bar Canard’. De eerste editie ging nog door in de Sceure van Oostvleteren maar sinds de tweede editie vindt de fuif plaats in de tent dicht bij Westvleterendorp.”

Dit jaar is Bar Canard al toe aan de 17de editie. “Vorige jaren hadden we telkens tussen de 1.100 en 1.350 bezoekers. Door de jaren heen is onze fuif bekender en bekender geworden. Volgens mij komen de meeste mensen toch nog steeds voor onze bekende 10 gratis vaten. De sfeer zit er daardoor meteen in. Ook onze wederkeerde bekende dj’s zullen wel wat volk trekken”, legt Kobe uit.

Friet KANnard

“Ook dit jaar starten we om 21 uur met onze 10 gratis vaten waardoor de sfeer er meteen inzit. Uiteraard gaan deze vaten gepaard met een goed streepje muziek een opnieuw een cocktailbar. Deze editie kun je opnieuw frieten en frituur snacks bestellen met dit jaar een nieuw gegeven: ‘ friet KANnard’. Zoals de naam doet vermoeden is dit een extra grote portie frieten in een kan. De friet KANnard kan je winnen via onze Facebookpagina en wordt niet verkocht de avond zelf.”

Iedereen vanaf 16 jaar is welkom op Bar Canard. “De 10 gratis vaten blijven duren tot ze op zijn. Dit wordt ook aangeduid met lichten, hoeveel er nog zijn op dat moment. Het hangt dus echt af van hoe snel we de eerste 500 liter bier weg krijgen.” Bar Canard gaat door op 1 maart vanaf 21 tot 4 uur in de tent in Westvleteren, tegenover Global Fries. “Tickets worden verkocht zonder voorverkoop van tickets. De ingang is 7 euro. Wie een flyer bij heeft, krijg je één euro korting.”