Chiro Pimpernel organiseert eerste gezinsdag

Chiro Pimpernel organiseert op zondag 2 juli hun eerste gezinsdag.

“We kiezen voor een gezinsdag, omdat we graag eens iets nieuws wilden organiseren. We willen ouders en sympathisanten eens echt van de Chiro laten proeven. Het leek ons ook leuk voor de leden om ze eens de kans te geven om echte Chirospelletjes te spelen samen met hun ouders. Het wordt een namiddag vol plezier waar zowel leden, ouders als sympathisanten naartoe kunnen komen. Met andere woorden, iedereen is welkom”, zegt Emiel Cailliau van Chiro Pimpernel.

Chiro Pimpernel telt 242 leden, 26 leiders en vier volwassen begeleiders. “De inkom is gratis en er worden heel leuke spelletjes voorzien, met onder andere een rodeostier, grote springkastelen, levend tafelvoetbal, lasergeweren, bumperballen en nog veel meer. De gezinsdag vindt plaats op de Chiroweide vanaf 14 uur op zondag 2 juli. Om 16 uur spelen we een groot groepsspel waar zowel kinderen als ouders aan kunnen deelnemen. Je kunt ook kans maken op mooie prijzen tijdens de tombola. Achteraf openen we ook graag ons Chirocafé voor een hapje en een drankje.”