Chiro Pimpernel met 131 leden op kamp in Essen

Chiro Pimpernel uit Westvleteren trok van 21 tot 31 juli op kamp in de Caernhoeve in het Antwerpse Essen. Alles stond in thema Jungle Book.

Er gingen 131 leden mee en de 27 leiders en 4 volwassen begeleiders zorgden voor een onvergetelijk kamp. Tussen de activiteiten door werd er genoten van de kookkunsten van de negenkoppige kookploeg. Op zondag 20 augustus is er al een volgende activiteit met het jaarlijkse ribbetjesfestijn in het Dorpshuis. Meer info via de Facebookpagina van Chiro Pimpernel. (API/gf)