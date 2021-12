Chiro Pimpernel in Vleteren is gedreven en blijft groeien: “Jongeren kunnen hier hun zorgen vergeten”

Chiro Pimpernel verwelkomt dit jaar maar liefst 270 leden. “We doen er elke activiteit alles aan om de leden een tof moment met vrienden te bezorgen. Hier telt het samenzijn en kan je je zorgen even vergeten.”

Ongeveer drie keer per maand kunnen kinderen en jongeren van alle leeftijden zich uitleven in de jeugdbeweging. Hoofdleidster Marthe Devos (19) legt de werking uit: “Kinderen vanaf het eerste leerjaar kunnen zich bij ons inschrijven en zitten per graad in een afdeling. Zo vormen de kinderen uit het eerste en tweede leerjaar de Pimpels, die van het derde en vierde de Speelclub, enzovoort.”

“De volgende afdelingen zijn: de Rakwi’s, Tito’s en Keti’s. Het vijfde middelbaar vormt een laatste groep apart onder de naam ‘Aspi’. Vanaf het zesde middelbaar kan je bij ons dan leiding geven.” Die verdeling is vooral handig om de activiteiten zo goed mogelijk op de leeftijdsgroep af te stemmen.

“Bij ons maak je vriendschappen voor de rest van je leven”

De variatie aan activiteiten is heel groot bij Chiro Pimpernel. “De ene namiddag organiseren we bijvoorbeeld een groot spel. Dan moeten de kinderen opdrachten uitvoeren om dingen te verzamelen en kunnen ze iets winnen. Of er is een namiddag met allemaal losse spelletjes, bijvoorbeeld de hevige pleinspelen. Dan kunnen de leden eens losgaan.” Maar de Chiro wil ook een grote familie vormen. “We laten de grenzen van de afdelingen soms eens varen en spelen een spel met iedereen. Dan vormen we groepjes met alle leeftijden dooreen en leert iedereen elkaar beter kennen.”

Escape room

De leiding laat zich bij het bedenken van de activiteiten ook leiden door themadagen. “Dit jaar lieten we ons inspireren door Halloween. De activiteit was de zaterdagavond in plaats van zondagnamiddag, want de leden mochten komen griezelen in ons zelfgemaakt spookhuis. We hadden daarnaast ook een escape room gecreëerd in een container. Het was een heel geslaagde avond. Maar ook een kerstspecial staat elk jaar op de planning.”

Opgericht in: De Chiro in Vleteren bestaat al sinds 1969, maar had in eerste instantie enkel jongens als leden. De vereniging heette toen ook nog Chiro Edelweiss. In 1983 werd de Chiro omgedoopt tot Chiro Pimpernel. Het is nu ook een gemengde jeugdbeweging. Lokaal: het Chirolokaal ligt in Westvleteren, naast het dorpshuis. Het is een metalen gebouw en kreeg daarom de bijnaam de blekkn dooze. Aantal leden: de Chiro is de laatste jaren ferm gegroeid. Ze zitten nu met ongeveer 270 leden en 25 jongeren als leiding. Daarnaast krijgen ze ook hulp van 3 volwassen begeleiders.

Chiro Pimpernel is zeer gedreven. “We willen dat de leden een fantastische tijd in de jeugdbeweging beleven. Het hoogtepunt van het werkjaar is toch wel het kamp. Dan trekken we voor 10 dagen richting Antwerpen of Limburg. Je bent dan 10 dagen samen met iedereen van de Chiro en kan je je zorgen volledig vergeten. Tijdens het kamp beleven we de Chirosfeer optimaal, we leven er dan ook allemaal naar toe. In de Chiro vorm je vriendschappen voor de rest van je leven. Het is mooi om te zien dat kinderen steeds blijven afzakken naar de activiteiten, zelfs als ze verhuisd zijn.”

Maar om al die activiteiten te bekostigen, moet er ook geld in het laatje komen. Chiro Pimpernel organiseert jaarlijks enkele evenementen om alle middelen te verzamelen. “Bar Canard is onze grootste broodwinning. Ook de oudere afdelingen organiseren evenementen zoals een spaghetti-avond”, besluit Marthe Devos.

