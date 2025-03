Chiro pakt uit met Double Trouble

De Chirowietjes en de jongenschiro bundelen hun krachten en organiseren samen Double Trouble op zaterdag 29 maart vanaf 21 uur in het JOC. “Nadat beide Chiro’s geen fuif meer organiseerden, maar wel nog graag iets wilden doen voor de jeugd, kwam het idee om dat samen te doen”, zegt Dave Vantyghem van de groepsleiding. “Zo is de organisatorische last beperkt voor beide leidingsploegen, zowel voor als tijdens het evenement. Doorheen de avond zijn er acties omdat we goedkoop uitgaan in eigen gemeente willen aanwakkeren, zoals elf pintjes voor 18 euro, tussen 22 en 23 uur twee plus één gratis, een gratis drankkaart per tien aanwezigen van eenzelfde jeugdbeweging…” Op de foto zien we Dave Vantyghem en Corneel Reynaert. (JW/foto Kurt)