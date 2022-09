Chiro Meulebeke start nieuw werkjaar op zondag 2 oktober

De Chiroleiding van Meulebeke is klaar om op zondag 2 oktober het nieuwe werkjaar in te luiden.

Hoofdleiders Jens Tanghe en Marthe Vergote zorgen samen met hun ruim leidersteam voor een sprankelende openingsdag. “We gaan om 10.30 uur van start met de inschrijvingen van nieuwe leden hier in onze lokalen van Hoeve Vincent in de Krekelstraat”, zegt Jens. “Ondertussen zorgen we eveneens dat de leden overgaan naar hun nieuwe afdeling. Daarna is het tijd voor een groepsspel en een zangstonde. Op het middaguur zitten we samen voor een kop lekkere soep en een picknick. In de namiddag starten we dan met de eigenlijke werking die wordt afgesloten met een slotspektakel. Voor volgend werkjaar staan reeds de rolmarathon op 31 maart, 1 en 2 april 2023 en onze kampperiode in Gooik gepland. De meisjes gaan van 11 tot 21 juli 2023 en de jongens volgen van 21 tot 31 juli.” (LB/foto Luc)