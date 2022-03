Chiro Meulebeke pakt uit met 49ste Nacht van de Rol

Derde keer, goede keer voor de Meulebeekse Chiroleden. Op 8, 9 en 10 april kunnen zij voor de 49ste keer een onvervalste, oerechte Chiro rolmarathon presenteren. Het feest heeft plaats in het OC Vondel in Meulebeke.

“We gaan traditioneel van start op vrijdagavond met het inrijden van de rollen door de burgemeester en de schepenen omstreeks 19.30 uur”, aldus groepsleider Jens Tanghe. “Daarna zullen die rollen het hele weekend door blijven draaien. Om 20 uur is er de koffiekaarting en openen we eveneens onze bierstube die in een verrassend thema ondergedompeld zal zijn.”

“Wie houdt van een gezellig samenzijn met een streekbiertje vergezeld van een copieuze breughelplank en daarbij wil genieten van de muziek gebracht door lokale bandjes mag zeker Beren Bijeen niet missen. De zaterdag starten we al om 10 uur met de billenkarrenrace voor leerlingen van het eerste tot het zesde middelbaar. Er is ook een volwassenenreeks. Om 13 uur openen we de bierstube.”

“Funpoertoe zorgt voor een ontspannende namiddag voor jonge kinderen. Men kan dan eveneens genieten van pannenkoeken tot 17 uur. Om 19.30 uur is er Chiro in Concert waarbij al onze Chiro-afdelingen verrassend aan bod komen. In voorverkoop kost een ticket 2,5 euro, de avond zelf 3 euro.” “De zondagvoormiddag wordt volledig ingepalmd door onze 30ste editie van Tien om te Zien”, pikt groepsleidster Marthe Vergote in.

Amstel gold race

“Dit jaar gaan we de internationale toer op. Vanaf 12 uur kan iedereen genieten van de Amstel Gold Race op groot scherm en zorgen we voor heerlijke frietjes. ’s Avonds is het dan tijd voor onze knalafsluiter van het weekend. Om 21.30 uur beleven we de 15de editie van De Nacht van de Rol. Kaarten kosten in voorverkoop 5 euro, aan de deur betaalt men 8 euro.”

“De opbrengst van deze Chiro rolmarathon gaat integraal naar ons tiendaags kamp dat dit jaar in het Limburgse Bilzen zal plaats hebben.”

(LB)