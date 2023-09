Chiro Mandelburcht 60 jaar

Op zaterdag 16 en zondag 17 september viert Chiro Mandelburcht zijn 60ste verjaardag met onder meer een sneukeltocht, een etentje, een optreden en een fuif.

De stichter van de plaatselijke Chiro Mandelburcht is onderpastoor Joris Defour. Op een lenteavond in 1963 riep hij een zestal jonge, frisse kerels bij zich. Die zagen dat wel zitten en na een oproep in het Parochieblad kwamen de eerste keer tien 16-jarigen bijeen voor een activiteit op zondagnamiddag. Eén jaar later werd een Chirogroep voor de meisjes opgericht.

Beide jeugdverenigingen verhuisden wel eens van locatie, maar daar kwam in 1974 een einde aan. Op de parochiale gronden in de Gentstraat werden er nieuwe en ruimere lokalen opgetrokken. Enkele jaren later werd er ook voor Chiro Ingelburcht een nieuw heem gebouwd. Vanaf 1975 werd medepastoor Staf Colpaert de tweede proost. Op 5 mei 1983 luidde de rouwklok wegens zijn onverwacht overlijden.

De volgende proost was Joris Dejonghe, opgevolgd door Rik Verbeke en daarna pastoor Godfried Vansteenkiste. In september 2002 was er een fusie tussen Chiro Mandelburcht en Ingelburcht.

Méér dan ravotten

Chiro Mandelburcht is geen alternatieve opvang voor uithuizige ouders. Zij is één van de opvoedingsschakels naast thuis en school. Chiro is meer dan ravotten en spelen, maar vooral ‘spelenderwijs ’vriendschap en samenhorigheid creëren. Spelen en delen, sociale vaardigheden en zelfredzaamheid. De pedagogie van vrij en verantwoordelijk. Het is een leerschool waar je kopje onder mag gaan, mag herbeginnen en doorgaan. Voor velen heeft het hun hele ‘zijn’ en verdere leven in gezin en werk bepaald, maar ook bij engagementen in de parochie en de bredere gemeenschap.

Je vindt hen overal terug in het socio-culturele leven, de bedrijfswereld en de politiek.

Op zaterdag is er tussen 13.30 en 15 uur een sneukeltocht. Vanaf 18.30 uur kan men smullen van beenhesp met frietjes in het lokaal, gevolgd door een optreden van de liveband Yip! en een fuif met DJ Fax. Op zondag is er om 11.15 uur een jongerenviering in de Sint-Amandskerk. Daarna start het nieuwe Chirojaar.