Chiro Lange Jo wil niet weg uit de Donkerweg

Waar ligt de toekomst van Chiro Lange Jo? De Langemarkse Chirojongens willen het liefst op hun huidige locatie aan de Donkerweg blijven, maar de erfpacht loopt af in 2026 en de kerkfabriek, die eigenaar is, overweegt om de aanpalende leegstaande onderpastorij te verkopen.

Dat de Chiromeisjes op korte termijn een nieuw onderkomen nodig hebben, is al langer bekend. Hun huidige heem in de vroegere jongensschool in de Boezingestraat is in slechte staat en wordt gesloopt. Het gemeentebestuur kijkt in de richting van de huidige bibliotheek als mogelijk toekomstig Chiroheem. Echter niet alleen voor de meisjes, maar ook voor Chiro Lange Jo, maar dat valt niet in goede aarde bij de jongens.

“De gemeente zegt wel dat we ons geen zorgen hoeven te maken, maar we zijn er toch niet gerust in”

“Het eerste idee was om de bibliotheek in tweeën te splitsen: een deel voor ons en een deel voor de meisjes”, vertelt Jarne Dewyse (20), die samen met Sandro Vanpeteghem hoofdleider is bij Lange Jo. “Maar wij zien de bib niet als een goeie mogelijkheid. We vrezen dat die locatie echt te klein is voor twee Chiro’s. Wij zijn twee aparte verenigingen die elk apart ons materiaal verzamelen. Samengaan met de meisjes is ook geen optie. Het is niet dat we de gemeente willen tegenwerken, maar het moet realistisch zijn.”

Erfpacht loopt af

Het liefst wil Chiro Lange Jo op de huidige locatie in de Donkerweg blijven. “Dat terrein is eigendom van de kerkfabriek en wordt gepacht door de gemeente, maar die erfpacht loopt af in 2026”, legt Jarne uit. “Die lokalen zijn ideaal voor ons. We hebben een privé-terrein, iedere afdeling heeft zijn eigen lokaal, er is een leidingslokaal, voldoende stockageruimte… We vragen ons echt af hoe dat in de bibliotheek allemaal zou lukken. Het gemeentebestuur zegt wel dat we ons geen zorgen hoeven te maken, maar we zijn er toch niet gerust in. 2026 zal daar snel zijn. We plannen alvast een bevraging bij ouders, leden en oud-leiders over wat zij positief vinden aan onze huidige locatie en onze lokalen.”

Schepen van Jeugd Peter Vantomme (N-VA) bevestigt dat de bibliotheek een piste is die bewandeld wordt in de zoektocht naar een nieuw onderkomen voor de Chiromeisjes. “We zoeken een oplossing voor de komende twintig jaar”, aldus Vantomme. “Je kan een nieuwbouw zetten, maar dat zijn dure stenen om maar één keer per week te gebruiken. Dus hebben we eens nagedacht over welk patrimonium nog beschikbaar is in de gemeente. Een mogelijke optie zou het bibliotheekgebouw kunnen zijn, maar daarvoor zou de bib moeten verhuizen naar een andere locatie. Die piste moet nog onderzocht worden.”

Fusie geen optie

“We hebben al eens samengezeten met de twee Chiro’s en daar heb ik voorzichtig gevraagd of een fusie een optie is, maar dat was blijkbaar de verkeerde vraag. Zowel voor de meisjes als de jongens is dat duidelijk geen optie. Een andere mogelijkheid is dat ze een locatie delen. Dat heeft het voordeel dat je maar één keuken, sanitair en polyvalente ruimte nodig hebt. Het probleem is echter dat beide jeugdbewegingen op hetzelfde moment hun activiteiten hebben.”

Of de jongens in de Donkerweg kunnen blijven, is volgens Vantomme geen beslissing die de gemeente moet nemen. “Dat is in erfpacht van de kerkfabriek, dus eigenlijk heeft de gemeente daar weinig over te zeggen. Ik weet dat de kerkfabriek zoekt naar een toekomstplan voor de oude onderpastorie. De groenzone waar de Chirojongens nu zitten, is daaraan gekoppeld. In het RUP is dat ingekleurd als horecaruimte. Het is de kerkfabriek die beslist wat er moet gebeuren met die grond.”

Niet panikeren

Die kerkfabriek kaatst de bal echter terug. “De jongenschiro ligt ons heel nauw aan het hart”, reageert secretaris Danny Jonckheere. “Maar ik denk dat het gemeentebestuur daarin bepalender zal zijn dan wij. Het klopt dat wij eens moeten kijken wat de bestemming zal worden van de onderpastorie, die nu leeg staat. Dat zal nog wat tijd vragen, maar ik vermoed dat het zal uitdraaien in de verkoop van dat gebouw. Maar je kan ook perfect het huis verkopen zonder dat de Chiro geschaad wordt. Daarvoor moet dan samengezeten worden met het gemeentebestuur. Wij zijn vragende partij dat – als daar een nieuw gebouw zou komen – de gemeente daarin participeert. Maar wat mij betreft, is dat nog koffiedik kijken. Ik wil wel duidelijk zeggen dat de Chiro niet hoeft te panikeren. Wij gaan zeker de belangen van de jeugd respecteren. Als ze nergens plaats vinden, gaan ze zeker bij ons plaats vinden.”