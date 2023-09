Chiro JOW Wervik begint werkjaar met startdag: “Elk kind tussen 6 en 18 is welkom!”

De Chiro van Wervik opende het jeugdbewegingsseizoen afgelopen zondag met de traditionele startdag. Elke afdeling kwam te weten van wie ze leiding krijgt.

Moe, maar voldaan, kwamen de leden en leidingsploeg van Chiro JOW Wervik op 21 augustus terug aan in hun vertrouwde d’Arke in de Koestraat. Nu is de Chiro van de tabaksstad na de verdiende rust klaar voor het nieuwe werkjaar. Het startschot werd geheel volgens de traditie gegeven met de startdag waarop de leden hun nieuwe leiding te weten komen.

Groepsleider Louis Roussel (19) legt uit hoe het er zondag aan toe ging: “We hadden een spel voorbereid waarbij de leiding zogezegd aliens waren die op onze aardbol waren geland. De leden moesten aan de hand van spelletjes te weten komen welke alien bij hun afdeling hoorde zodat ze die terug naar hun eigen planeet konden sturen. Elke afdeling slaagde erin en iedereen kwam dus te weten van wie ze het komende jaar leiding zullen krijgen.”

Dit is de verdeling: Sloeber (1e en 2e leerjaar): Tiel Delporte, Lars Deceuninck, Laura Zoutard en Victor Claeys Speelclub (3e en 4e leerjaar): Emma Deceuninck, Xander Vlaemynck, Guillaume Deleu en Lukas Dedeurwaerder Rakwi 1 (5e leerjaar): Nout Verrote, Lara Vandenbroucke en Lotte Deceuninck Rakwi 2 (6e leerjaar): Warre Deprez, Noa Cauliez en Tijs Vandecandelaere Tito (1e en 2e middelbaar): Tuur Durnez, Remi Depuydt, César Claeys, Luna Pottie en Quinten Motte Keti (3e en 4e middelbaar): Louis Roussel, Lotte Cauliez, Eileen Bossuyt en Thomas Geldof Aspi (5e en 6e middelbaar): Nore Durnez, Eva Buyse en Loïc Masschelein

De groepsleider gaat verder: “De kinderen waren zoals elk jaar heel benieuwd naar hun leiding. De grote verrassing dit jaar was toch wel de terugkeer van oudleider Tiel Delporte (22) die een comeback maakt na een jaar afwezigheid. Ook de terugkeer van Eva Buyse, die de Chiro eigenlijk na het kamp had afgezwaaid, was best verrassend, al ging het gerucht van haar terugkeer de laatste weken al de ronde.”

Succesformule

De agenda van de jeugdbeweging ziet er al sinds jaar en dag hetzelfde uit en ook dit jaar zal die niet veranderen: “We gaan verder met dezelfde succesformule, al zal er een oude traditie wel terugkeren dit jaar. Ik verklap nog niet wat dat precies zal zijn! Onze volgende grote afspraak is de Openchirodag op 8 oktober waarop iedereen welkom is om eens te proberen. Inschrijven kost 35 euro voor een jaar en iedereen mag drie keer kosteloos proberen. Elk kind tussen 6 en 18 is welkom!”

Verder vervangt Xander Vlaemynck groepsleidster Luna Pottie. Xander, die al kampleiding was, wordt vervangen door Tuur Durnez en Thomas Geldof. Noa Cauliez wordt dan weer bedankt voor haar bewezen diensten als kampleidster.