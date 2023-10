Chiro is gered: “Maar liefst zes nieuwe mensen in leiding”

Het was een spannende zomer voor de 57 jongens en meisjes van Chiro Zuienkerke. Even leek het erop dat de jeugdbeweging wegens een tekort aan leiding zou moeten ontbinden. Een oproep op sociale media en in enkele lokale kranten, zorgde voor een ommekeer waardoor de groep nu toch weer normaal kan opstarten en de toekomst opnieuw verzekerd lijkt. “We zijn opgelucht dat onze noodkreet gehoord werd.”

De Zuienkerkse Chiroleiding zat afgelopen zomer nog met de handen in het haar: voor de in totaal 57 leden bleven er nog amper vier leiders over, veel te weinig om voor het komende Chirojaar een normale werking te kunnen garanderen. Er volgde een emotionele oproep op sociale media die druk werd gedeeld, en dat draaide dus uiteindelijk goed uit voor de jeugdbeweging. “Onze noodkreet werd niet alleen gehoord, ze overtrof ook al onze verwachtingen: liefst zes nieuwe mensen meldden zich aan, waardoor we nu in totaal met tien zijn. Dat is een pak meer dan vorig jaar. Verrassend én onverwacht want we hoorden dat de Chiro van Heist, die met hetzelfde probleem kampte, op zijn oproep amper respons had gekregen”, zegt Emma Lidou.

De zes nieuwe leid(st)ers hebben volgens Emma allemaal een verleden in het Chirowezen. “Vier van hen komen uit de buurt. Zo hebben we één laatstejaarslid – de 16-jarige Mauro – kunnen overtuigen om ons toch nog niet te verlaten. Plots zag ook mijn eigen broer Bavo het licht en besloot ook hij in leiding te gaan. Hij is 17. Britt en Sam, respectievelijk 20 en 18, hebben allebei in Chiro Bloemkine Blankenberge gezeten en zijn ook bereid om onze leden vanaf dit jaar wekelijks een fijne zaterdagnamiddag te helpen bezorgen”, aldus Emma.

Helemaal onverwachts was de reactie van Lievina (23) en Matthias (25), een koppel uit het Tieltse. “Hun Chirowerking werd in het afgelopen jaar stopgezet nadat het bisdom beslist had hun lokalen te verkopen. Zij waren dus op zoek naar een nieuwe Chiro, en met respectievelijk vijf en acht jaar ervaring als leiding, waren ze uiteraard meer dan welkom. We zijn superblij hen in onze groep te mogen verwelkomen”, klinkt het.

Chiro Zuienkerke telt nu dus vier mannelijke en zes vrouwelijke leiders, allemaal nog student. “Een toffe jonge ploeg, en allemaal goed vertrouwd met onze Chirowerking. Sommigen van hen hebben al vijf jaar ervaring of meer”, aldus Emma, zelf al vijf jaar in leiding bij Chiro Zuienkerke.

Startdag

De voltallige leidingsploeg kijkt nu uit naar de startdag op zaterdag 7 oktober. “Ondertussen hebben met de nieuwkomers ook al een paar keer samengezeten en de sfeer zat meteen goed. We zijn meer dan overtuigd dat ons nieuwe werkjaar opnieuw een succes zal worden. Wij blij, de ouders blij, de gemeente blij… en de kinderen extatisch, denk ik”, knipoogt Emma.

Spaghettiavond

Op zaterdag 4 november organiseert Chiro Zuienkerke zijn jaarlijkse spaghettiavond in de sportzaal van de gemeentelijke basisschool ’t Polderhart. Kaarten daarvoor zijn binnenkort beschikbaar. “Het zal fijn zijn om straks met een volwaardige en meer dan enthousiaste leidingsploeg weer te kunnen opstarten. We kijken er nu al superhard naar uit.”