Chiro Globetrotters organiseert eerste keer quiz

De Brielense Chiro telt dit jaar een leidingsploeg van zeven geëngageerde jongeren en verder nog een dertigtal leden. Op vrijdag 28 oktober organiseert de jeugdvereniging voor het eerst een quiz in CC Den Briel.

Fien Loontjens (24) is leidster van de keti’s, de oudste leeftijdsgroep bij Chiro Brielen. “Normaal heb je nog aspi’s, maar onze Chiro telt dus een leeftijdscategorie minder”, duidt Fien (25), die in Beselare woont.

Enkele jaren geleden deed de Chiro nog een oproep voor extra leiding. “Het probleem is nog niet volledig opgelost, maar we zijn blij dat er vorig jaar drie leiders zijn bijgekomen om de toekomst van onze vereniging te kunnen verzekeren. Ze zijn heel gemotiveerd, maar het is nog steeds moeilijk om leden te laten doorstromen naar de leiding.”

Nieuwe wijk

“De reden? Ze leren het uitgaansleven kennen of ze zijn minder gemotiveerd. En ook door de nieuwe wijk in Brielen zijn de kinderen vaak nog heel jong. We zijn dus zeker nog op zoek naar versterking”, klinkt het bij Fien, die ook rond haar 15de bij Chiro Brielen terechtkwam. “Ik ging destijds een middag meevolgen met mijn beste vriendin. Daarna ben ik ook meegegaan op kamp. Intussen is die vriendin gestopt en ben ik blijven plakken. Ik was enkele jaren hoofdleidster, nu is dat Manôn Gouwy. Dit jaar ben ik materiaalverantwoordelijke. Naast Chiro Brielen ben ik nog betrokken bij het gewest.”

“Ons volgende kamp gaat door in Bocholt”

De Chiro organiseert tweewekelijks activiteiten van 14 tot 17 uur vanuit hun nieuw heem achter de kerktoren in de Kerkstraat. “Het is een heel ecologisch gebouw met zonnepanelen. Zo blijven we hopelijk gespaard van stijgende energiekosten. Half november is er een overleg gepland met de Jeugdraad.”

Om de kas te spijzen, staan er jaarlijks enkele activiteiten op de agenda. Nieuw dit jaar is een quiz op vrijdag 28 oktober. “Zelf zijn we ook enkele keren gaan quizzen. We vond het zo tof dat we dit zelf eens wilden organiseren.”

30 ploegen

De inschrijvingen lopen goed. “Er is plaats voor 30 teams, nu zitten we aan iets meer dan 20 ploegen. De deuren gaan open om 19 uur, de eerste vraag stellen we om 20 uur. Teams bestaan uit vier personen en je betaalt 20 euro inschrijving per persoon. In april is er traditioneel een spaghetti-avond en in juli is het hoogtepunt van het werkjaar met het kamp. Volgende zomer gaan we naar het Limburgse Bocholt. Dit jaar zijn we naar Beveren-Waas geweest”, aldus de technisch bediende bij Maeyaert NV in Oekene.