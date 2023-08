Chiro Ekebelloh viert 60-jarig bestaan met feestweekend: “Nog steeds een bloeiende Chiro”

De Chiro van Hollebeke bestaat dit jaar maar liefst 60 jaar en dat kan maar één ding betekenen: een weekend vol feestplezier! “Kom samen met ons vieren van 18 tot 20 augustus op het speelplein Den Kannaar in Hollebeke”, aldus Morgane Dehem.

“Om het feestweekend goed in te zetten, starten we op vrijdagavond met een openingsreceptie voor onze leden, ouders, oud-leiding, Hollebekenaren en Chirosympathisanten. We klinken op onze mooie Chirojaren en zetten de avond in met sfeermuziek van The Bumblebeez en een bierbeurs. Afsluiten doen we met dj BruWard, die zelf ook lid is van Chiro Ekebelloh”, zegt Morgane Dehem.

“Zaterdag zetten we sportief in met ons voetbaltornooi Copa Stella. Voor de enthousiaste supporters voorzien we een zomerbar met sfeermuziek. ‘s Avonds brengen we onze fuif Tropical Samba na lange tijd weer tot leven en zetten we de nacht goed in op de beats van de Vintage Boys. Op zondagochtend is iedereen welkom voor een wandelzoektocht met aansluitend een aperitiefconcert en heerlijke barbecue. We sluiten het weekend af met een spelnamiddag voor de kids”, klinkt het.

“Om onze vele Chirojaren te vieren, hebben we ervoor gekozen om enkele oude evenementen vanonder het stof te halen. Zo strijden 12 ploegen op zaterdag 19 augustus mee om de enige echte Copa Stella trofee in ons minivoetbaltornooi. Intussen kunnen de supporters genieten van sfeermuziek, lekkere hamburgers en braadworsten, en frisse drankjes”, aldus Morgane.

“De dag sluiten we af met een knaller. De eenmalige comeback van onze fuif Tropical Samba garandeert een avondje nostalgie met goede muziek en veel sfeer. Dit iconische feestje kan niet doorgaan zonder de welbekende diskjockeys. Toen bekend als Studio One en Disco Satisfaction, nu de Vintage Boys. Jaren draaiden Luc en Didi op Tropical Samba en ook deze keer zullen ze plaatjes draaien tot in de vroege uren. Daarnaast organiseren we ook nog tal van andere leuke activiteiten in het weekend van 18 tot 20 augustus. Voor meer info of inschrijvingen kun je terecht op de Facebookpagina ‘60 jaar Chiro Ekebelloh’ of bij de leiding.”

Sinds 1963

“Al 60 jaar lang is Chiro Ekebelloh een begrip in Hollebeke. Al in 1961 waren de eerste sporen van de Chiro terug te vinden in Hollebeke onder de naam ‘de Kroonwacht’. Twee jaar later trok men voor het eerst op kamp naar Westouter. Van 1963 tot 1965 kunnen we eigenlijk spreken van overgangsjaren naar het ontstaan van de meisjes-Chiro Klimop. Rond die tijd is er van de jongens-Chiro nog geen sprake. Daarvoor moeten we wachten tot 1969 waar er bij de meisjes een gemengde werking is tot 12 jaar. Maar het volgende jaar is jongens-Chiro Keratos van start gegaan. Vele jaren passeerden tot het voorstel van een gemengde Chiro op tafel kwam. In 1986 wordt het vroegere voorstel kracht bijgezet en Chiro Ekebelloh wordt boven de doopvont gehouden”, zegt Morgane.

“In de eerste 35 jaar hebben we als nomaden rondgezworven tot we ons Chirohol, naast het cultureel centrum, officieel mochten in gebruik nemen. Naarmate de jaren verstreken, werd de Chiro ook groter en was er een gebrek aan plaats. We kregen er een nieuw gebouw bij: Den Kannaar. Een groot Chiroheem midden op een speelplein met voor elke afdeling een eigen lokaal. Een droom werd werkelijkheid. Chiro Ekebelloh is tot op heden nog altijd een bloeiende jeugdbeweging in ons kleine dorp. Afgelopen jaar hadden we 85 leden en een leidingsploeg van 14 leden.”

Activiteiten

“Naast Chiro op zondag komt er bij een jeugdbeweging nog veel meer kijken. Om doorheen het jaar leuke activiteiten te kunnen doen en om op kamp te kunnen gaan, organiseren we een zestal evenementen op een jaar. Zo hebben we ons jaarlijks spaghettiweekend, een koekenverkoop, onze fuif Moonshot en bij gelegenheid een Chirocafé”, vertelt Morgane. “Ook de twee oudste groepen, de keti’s en aspi’s, organiseren ieder jaar elk een evenement om leuke activiteiten te kunnen doen. Het organiserend team en de leiding kijken er alvast enorm naar uit en zijn helemaal klaar om er een geweldig weekend van te maken.”