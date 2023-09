Chiro de Ginste barst uit zijn voegen: “Iedere week 170 kinderen”

Nu de zomervakantie erop zit, is het tijd voor andere leuke activiteiten. Daarbij behoren heel zeker de jeugdverenigingen. Dat ondervindt de sterk groeiende Chiro van de Ginste. Het gehucht met amper een paar duizend inwoners zendt 170 kinderen naar de Chiro. “De aantallen blijven stijgen”, opent Lucas Masselis (18). “Ze komen echt van overal, ook uit de naburige gemeenten en uit het centrum.”

“Het succes van onze Chirowerking is niet alleen te wijten aan een verzorgde werking en spelaanbod, maar ook aan het feit dat er de laatste jaren heel veel bouwprojecten werden opgestart. Ook onze schitterende accommodatie en speelruimte zijn extra troeven om een degelijke werking op poten te zetten. Daarbij wordt de Chirowerking ondersteund door een groep leiders van 17 man sterk die er alles aan doet om de kinderen wekelijks een leuke spelnamiddag te bezorgen. Eigenlijk begint het allemaal met een goed uitgekiende startdag die gepland staat op 17 september. Die startdag is vooral bedoeld voor de nieuwkomers. Kinderen die voor de eerste keer naar de Chiro komen, moeten zich op de startdag een beeld kunnen vormen van wat het inhoudt om Chirolid te zijn. Nieuwkomers mogen drie keer gratis naar de Chiro komen zonder aan te sluiten. Pas na de derde keer moeten ze de knoop doorhakken en lid worden. De grootste groep bij de Chiro wordt gevormd door het eerste en tweede leerjaar. De leiding is intussen ook langs geweest bij alle klassen van de lagere school op de Ginste om de Chiro even voor te stellen en dat is blijkbaar een heel goede formule. Ook het jaarlijks kamp is iets waar alle kinderen naar uitkijken en het Chiroleven compleet maakt. We doen er dan ook alles aan om niet alleen een uitstekende kamplocatie te vinden, maar vooral te zorgen dat er een goede omkadering is.”

CDG-code

Naast het in elkaar knutselen van een superleuke startdag op 17 september is er nog een activiteit die er zit aan te komen en die moet zorgen dat er voldoende financiële middelen voor handen zijn. “Op 21 oktober 2023 pakken we uit met onze jaarlijkse CDG-code fuif. Deze Chirofuif krijgt zijn beslag in de Ginstezaal. Daar worden twee ruimtes gerecreëerd waar telkens een ander genre muziek wordt aangeboden. Op onze Chirofuif is er geen plaats voor druggebruikers of embrasmakers. Wij willen koste wat kost onze goede naam en faam gaaf houden bij de Ginste bevolking”, besloot een gedreven Chiroman Lucas Masselis. (JC)