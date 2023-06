Chiro Centrum viert 80ste verjaardag met feestweekend

Tijdens het laatste weekend van juni organiseert de talrijke leidingploeg van Chiro Waregem Centrum een feestweekend ter ere van het tachtigjarige bestaan van de jeugdvereniging. Cocktails, streekbieren, een kubbtornooi, internationaal foodtruckfestival en een groot kampvuur, de leiders en leidsters bieden voor elk wat wils op het grasplein naast hun heem op het Jeugdeiland.

De 45-koppige leidingploeg trapt het feestgebeuren op vrijdagavond 23 juni af met een cocktail- en streekbierenavond. De gezellige zomerbar start buiten op het grasplein naast het Jeugdcentrum. Wanneer de vermoeide zon plaats ruimt voor de maan, trappen enkele dj’s met een Chiroverleden het feest binnen op gang.

Foodtruckfestival

Zaterdag 24 juni nodigt Chiro Centrum alle sympathisanten uit vanaf 12.30 uur. “We organiseren een internationaal getint foodtruckfestival”, vertelt Matisse Robaeys. “De hele dag kan je proeven van Italiaanse, Mexicaanse en andere specialiteiten. Om 13 uur gaat ons kubbtornooi van start. Rond 18 uur, vlak voor de finale, staat er een muzikale special act op het programma.”

Na het kubbtornooi kunnen leden en oud-leden maar ook volwassenen deelnemen aan enkele hardepleinspelen. “Vanaf 20.30 uur verzamelen we rond het kampvuur”, gaat Artuur Coorevits voort. “Een deel van onze leidinggroep zal akoestische meezingers spelen, net zoals we dat op de laatste avond van ons zomerkamp doen.”

Zondagvoormiddag 25 juni staat de oud-leidingreceptie op het programma, als aperitief voor het jaarlijkse eetfestijn Hesp aan ‘t Spit. “Doorheen het weekend kan je in onze gebouwen bovendien karaoke zingen of een sessie just dance spelen. De historiek van de Chiro vertellen we ook aan de hand van muziek.”

Nieuwe gebouwen

Het weekend is gratis toegankelijk. Enkel voor het kubbtornooi betaal je 20 euro per team. Kaarten voor Hesp aan ‘t Spit kosten 15 euro voor volwassenen, kinderen betalen slechts 10 euro. De opbrengst van het 80ste verjaardagsfeest gaat naar de algemene werking, het kamp eind juli en de nieuwe gebouwen.

(Levi Verbauwhede)

Meer info en de juiste links om in te schrijven of kaarten te kopen, vind je op Facebook via de evenementenpagina ‘Feestweekend 80 jaar CWC’. Met vragen kan je terecht op info@chirowaregemcentrum.be.