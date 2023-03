Chiro Bosmolens verkoopt opnieuw paasontbijten: “Dit jaar ook kinderontbijtpakket!”

Zondag 9 april vieren we met zijn allen Pasen en dat doen de jongens en meisjes van Chiro Bosmolens traditiegetrouw met een heerlijk ontbijtje. De groep is al even bezig met de verkoop van hun lekkere ontbijtpakketten en ze hopen natuurlijk heel veel mensen te mogen verrassen en verwennen begin april.

De leidingsploeg van Chiro Bosmolens zet op paaszondag steevast de wekker heel vroeg en dat zal dit jaar niet anders zijn. De groep hoopt heel wat ontbijtpakketjes te verkopen en die dan op Pasen bij de mensen te krijgen.

In ere houden

“We weten eigenlijk niet meer hoe lang we al ontbijten verkopen, maar het is een mooie gewoonte die we maar wat graag in ere houden”, begint Joyce Steenhoudt van Chiro Bosmolens. “Jaarlijks zijn er mensen die ons vragen naar de ontbijten, dus dat betekent toch dat ze erg in de smaak vallen.” De pakketjes bevatten heel wat lekkers. “We zorgen natuurlijk voor verse pistoletjes en koeken, maar ook lekker fruitsap, beleg en overheerlijke paaschocolade mogen niet ontbreken op een feestdag. Daarnaast zit er nog tal van lekkers in een pakket. We kunnen rekenen op sponsoring voor sommige van onze producten en daar zijn we natuurlijk enorm dankbaar voor. De ontbijtpakketten worden op paaszondag aan huis geleverd tussen 7 en 9 uur in Izegem, kopers kunnen zelf het moment van hun voorkeur opgeven. De randgemeenten kunnen geen keuze opgeven en krijgen hun ontbijt ergens tussen 7 en 9.30 uur. Zelf afhalen kan ook in de studiezaal van Prizma Campus College en dat tussen 7 en 9 uur.”

Verschillende opties

Er zijn verschillende pakketten voorhanden. “Wie wil, kan een pakket voor 1 persoon bestellen en dat kost 10 euro, maar we hebben ook pakketten voor 2 personen, daarvoor betaal je dan 15 euro”, legt Joyce uit. “Nieuw dit jaar zijn onze kinderontbijten, helemaal op maat van de kindjes, met al wat zij lekker vinden. Daarvoor betaal je 7 euro per pakket.” De opbrengst van de ontbijten wordt goed besteed door de Chirojongens en -meisjes. “We kunnen altijd extraatjes gebruiken, zoals alle verenigingen waarschijnlijk. De winst komt onze Chiroleden zeker ten goede, we gebruiken alles voor de werking en ons zomerkamp”, klinkt het. “We hopen in elk geval heel veel ontbijten te verkopen. Bestellen kan tot en met zondag 19 maart, daarna sluiten we af en gaan wij alles bestellen. Het bestelformulier kan je makkelijk terugvinden via onze Facebookpagina. Je kan ook een van onze leden contacteren of mij even opbellen (0470 86 67 68). Wij zorgen dan dat de bestelling in orde komt!” besluit Joyce. (MV)