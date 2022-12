Chiro Bosmolens organiseert kerstmarkt en zaklampentocht

Chiro Bosmolens mag dit jaar eindelijk nog eens een kerstmarkt en een pilluchtentocht organiseren en daar heeft de groep heel veel zin in. Zaterdag 17 december is iedereen welkom om gezellig te komen genieten van een hapje en een drankje in de kerstsfeer.

Chiro Bosmolens maakte jaren een traditie van een kerstmarkt en de pilluchtentocht, maar corona stak daar de voorbije jaren een stokje voor. De leidingsploeg is dit jaar dan ook extra opgetogen dat het eindelijk nog eens mag en kan. “De kerstmarkt is een activiteit die we organiseren om onze kas wat te spijzen, dus we zijn heel blij dat er een editie komt in 2022”, vertelt hoofdleidster Mira Vanhie. De kerstmarkt zal in een gezellige sfeer baden.

“We zorgen voor heel wat typische kerstdrankjes. Zo zal er Hasseltse koffie en jenever zijn, maar we zorgen ook voor lekker warme chocolademelk. Wie honger heeft, kan een heerlijke braadworst krijgen. We zorgen voor sfeer met vuurkorven en aangepaste muziek.”

De kerstmarkt gaat bij Chiro Bosmolens steevast gepaard met een pilluchtentocht en dat is ook dit jaar niet anders. “Wie zin heeft in een verkwikkende wandeling kan deelnemen aan de tocht. Je kan starten tussen 18 en 20 uur en dan werk je de tocht op je eigen tempo af.” legt Mira uit.

“Zorg natuurlijk wel dat je een zaklamp bij hebt, want die kan wel van pas komen als je in het donker de weg moet zoeken. We zorgen voor wegwijzers in de vorm van paaltjes met reflectoren en die tonen je waar je precies heen moet. Onderweg kom je voorbij een stopplaats waar we voor iets lekkers zorgen. Wie mee wandelt, kan ook deelnemen aan de Chiro Bosmolens-kerstbingo en maakt zo kans op een mooie prijs. We hopen op veel volk want wij zijn er alvast helemaal klaar voor! Iedereen is meer dan welkom”, besluit Mira.

(MVI)