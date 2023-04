Chiro Atadura uit Kanegem viert 20ste verjaardag

Twintig jaar geleden werd Chiro Atadura boven de doopvont gehouden. De jeugdbeweging viert dit jubileum komend weekend met onder andere een quiz, een streekbierenavond en een eetfestijn.

Met 26 enthousiastelingen in de leidingsploeg en zo’n 120 leden is Chiro Atadura uit Kanegem de afgelopen twintig jaar uitgegroeid tot een flinke jeugdbeweging van formaat. Kimberly Vinckier (23) en Lara Tack (21) vormen met z’n tweeën momenteel de hoofdleiding. Samen met een werkgroep leiden zij het feestweekend in goede banen.

Slimste bende van Kanegem

“We gaan op vrijdag 28 april van start”, vertellen ze. “Dan gaan we aan de hand van een leuke quiz op zoek naar de slimste bende van Kanegem en omstreken. Die is wel al helemaal volzet.”

Op zaterdag 29 april gaat het feestje verder met een leuke activiteit voor alle leden in de namiddag. ‘s Avonds kunnen ook ouders, grootouders en sympathisanten aanschuiven voor de streekbierenavond. “Iedereen is welkom vanaf 19 uur op het Kerkplein, er komt ook een special guest om de avond nog beter te maken.”

Op zondag 30 april sluit de groep het feestweekend af met een eetfestijn. “Op het menu staat vol-au-vent of balletjes in tomatensaus, met frietjes en groenten. Er is ook een vegetarische vol-au-vent voorzien. Daarvoor ben je vanaf 12 uur welkom in de feesttent. Voor de kinderen voorzien we randanimatie.”

Nieuwe lokalen

Intussen kijkt de Chiroploeg ook reikhalzend uit naar de bouw van de nieuwe lokalen. Momenteel huizen ze in het oud gemeentehuis van Kanegem. “We verhuizen weer naar de overkant van de straat, waar de vroegere parochiezaal stond. Daar krijgen we nu eigen lokalen, die we zullen delen met de KLJ. De lokalen zullen op vlak van grootte zeker beter bij onze ledengroep passen.”

Met de opbrengst zal de Chiro in elk geval de nieuwe lokalen kunnen aankleden en opfleuren. “Een deel gaat uiteraard ook naar ons zomerkamp straks. We trekken daarvoor naar As-Niel in Limburg. (LDW)