Chiro Aartrijke viert 66-jarig bestaan: “We zijn op zoek naar unieke verhalen en foto’s”

Chiro Aartrijke viert haar 66-jarig bestaan met een feestweekend dat loopt van vrijdag 22 april tot zondag 24 april. “We zijn nog op zoek naar oude kleren, foto’s, unieke verhalen, leuke anekdotes, belangrijke geschiedenis… over Chiro Aartrijke die mensen aan ons willen doneren of uitlenen, of met ons willen delen.

Tijdens hun feestweekend houdt Chiro Aartrijke doorlopend een kleine museum open met foto’s en spullen uit 66 jaar Chiro Aartrijke. “We zouden hiervoor ons archief graag uitbreiden. Daarom lanceren we een oproep aan iedereen met oude kleren, foto’s, unieke verhalen, leuke anekdotes, belangrijke geschiedenis… over Chiro Aartrijke om deze aan ons te doneren, aan ons uit te lenen of met ons te delen”, doet Selattin Defevere een oproep namens Chiro Aartrijke. “Wij zijn hiervoor al langs geweest bij Suzanne Verschaeve. Zij was leiding van 1956 tot 1961. Suzanne was er dus bij vanaf de oprichting van Chiro Aartrijke, toen nog de Kroonwacht. We lieten haar kijken in een oud fotoboek om zo herinneringen op te halen. Ze vertelde over de vroegere werking van onze Chiro en haar mooiste momenten. Zo toonde ze voor hoe de meisjes vaak zingend door de straten van Aartrijke marcheerden en vertelde ze over de vroegere uniforms. Ze droegen toen namelijk een lange rok, een das en een potje, zoals Suzanne het noemde, op hun hoofd”, vervolgt Selattin.

Suzanne vertelde over haar mooiste momenten in de Chiro

Pop-up met scanner

Op het feestweekend zelf zal er bij het pop-upmuseum een scanner staan. “Mensen zullen dus ook dan nog foto’s kunnen meenemen en ter plaatse inscannen.” Het feestweekend van Chiro start op vrijdag 22 april met een Chirocafé in jeugdhuis Twen. Op zaterdag 23 april is er een smoefelfietstocht (inschrijven via https://chiroaartrijke.be/smoefeltocht) en een streekbierenavond. Op zondag 24 april start de dag met een receptie voor oud-leiding op uitnodiging. Daarna is er een eetfestijn met vol-au-vent. (inschrijven via https://chiroaartrijke.be/volauventfestijn). Doorlopend is het pop-upmuseum open en is er een mogelijkheid om iets te drinken. Wie Chiro Aartrijke wil helpen, kan contact opnemen via info@chiroaartrijke.be of 0471 95 45 50.