Cercleboys Wingene zet Vincent Goemaere in de bloemen

Cercleboys Vierwegen in Wingene Sint-Jan benoemde vorig jaar Vincent Goemaere tot peter van de supportersverening. In hun lokaal, het plaatselijke café Vierwegen, werd vrijdagavond een nieuwjaarsreceptie gehouden en werd de gewezen preses van Cercle uitgenodigd.

“Het is jammer dat 2023 op die manier is moeten beginnen, maar ik blijf groen-zwart in mijn hart dragen en ik blijf de wedstrijden volgen”, vertelt Goemaere die ook instemde om het peterschap van de supportersvereniging verder te blijven dragen. “Mijn leuze blijft: ik geef niet op. Net zoals Miguel Van Damme dat deed.”

“Toen ik tien jaar geleden op Cercle begon vroeg Albert Verbandt als materiaalmeester mij of ik het lang zou uithouden, want dat er al veel de revue gepasseerd waren. Ik ben heel fier op wat wij in dat decennium beleefd hebben waarbij de vriendschap mij altijd zal bijblijven. Ik dank langs deze weg de vele mensen die mij steunen. Ik blijf achter Cercle staan.”

Cercleboys Vierwegen telt nu ongeveer ruim driehonderd leden. Sonja Deschepper, de echtgenote van Luc Verstraete die in 2020 als voorzitter van de supportersvereniging overleed, is meter. Patrick Vervenne uit Beernem is sinds kort de nieuwe voorzitter. Hij kreeg het groen-zwarte gevoel met de paplepel ingegeven en ziet Cercle dit seizoen een geslaagd seizoen maken. “De top acht is zeker haalbaar. Ze staan op een punt van plaats zeven. Dat is overbrugbaar.” (ACR)