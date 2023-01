CD&V Gistel geeft zeven jeugdverenigingen financieel zetje

CD&V Gistel stopte tijdens haar nieuwjaarsreceptie zeven lokale jeugdverenigingen een zakcentje toe.

“Deze uitreiking is een jarenlange traditie die we met onze partij in stand willen houden. Zo geven we de plaatselijke jeugd een duwtje in de rug”, zegt partijvoorzitter Nicolas Dehaemers.

Het bedrag van 350 euro werd verdeeld onder de zeven verenigingen: +13 uit Moere, Akabe ’t Rakkersnet, de Chiro van Gistel en Snaaskerke, de KLJ en KSA van Gistel, en de scouts.