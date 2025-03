Casinovrienden huldigen Giovanni en Lentl Dewachter

Sportschuttersvereniging De Casinovrienden Geluwe en de stad Wervik huldigden in het clublokaal in sportcentrum Ter Linde Giovanni Dewachter en zijn dochter Lentl uit Wervik. Ze kregen van de stad een herinneringsdiploma. Giovanni is momenteel regerend koning op de 50 meter kaliber .22 en is op het Belgisch kampioenschap 10 meter luchtkarabijn derde geworden. Lentl is in haar klassement tweede geworden, ook op de 10 meter luchtkarabijn. De Casinovrienden hebben sinds vorig jaar een volledig nieuwe schietstand op de 10 meter voor de disciplines luchtpistool en luchtkarabijn en ook op de 25 meter luchtkarabijn. De schietstand is open op woensdag (van 17 tot 22 uur), vrijdag (van 18 tot 21 uur) en op zondag (van 9 tot 12 uur). (EDB/foto Kristof Desmet)