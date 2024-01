Carnavalsverenigingen organiseren zelf prinsverkiezing in Menen

Voor het eerst in jaren nemen de Meense carnavalsverenigingen zelf de touwtjes in handen van de organisatie van het kindercarnaval en de verkiezing Prins(es) Carnaval. In café de Witte Koe stelden ze het feestprogramma van zaterdag 3 februari in zaal Park ter Walle voor.

“Bij mijn aanstelling als keizer was het één van mijn wensen om de prinsenverkiezing niet langer door de stad, maar door de carnavalsverenigingen zelf te laten organiseren. Elders gebeurt dat ook. De stad Menen staat wel in voor de juryleden en de praktische proef, en verleent logistieke steun”, zegt keizer Sunny Kumar namens de vier organiserende verenigingen De Kandeeleters, De Vrije Carnavalisten, De Platzakken en Confrérie de Witte Koe.

Kindercarnaval

Op zaterdag 3 februari beginnen de festiviteiten in zaal Park Ter Walle al om 14 uur met het Kindercarnaval. “Elk verkleed kind kan deelnemen aan de verkiezing van het kinderprinsenpaar. Wie de tekening uit het Leiedraadje inkleurt en meebrengt, maakt kans op een leuke prijs. De toegang is gratis en iedereen krijgt een cadeautje”, zegt Eddy Demeyere.

Na jaren met slechts één kandidaat-prins, zijn er nu voor het tweede jaar op rij drie kandidaten. “We willen elk jaar meerdere kandidaten aantrekken. Met drie kandidaten hebben we ook geen artiest nodig om tot een avondvullende show te komen”, weet keizer Sunny. Het lot bepaalde dat kandidaat Jeannick Clauw (60) op de verkiezingsavond de spits mag afbijten. Mathias Van Belleghem (20) komt als tweede aan de beurt en Febe Verheecke (21) als derde. Kaarten in voorverkoop kosten 6 euro, aan de deur zelf betaal je 8 euro.

Het carnavalsweekend vindt plaats op 24 en 25 februari. Op zaterdag is er om 15 uur de aanstelling van de nieuwe prins of prinses, gevolgd door de opening van de carnavalskermis. ‘s Avonds om 20 uur is er de boemelavond in de centrumcafés. De carnavalsstoet, georganiseerd door het stadsbestuur en de dienst evenementen, rijdt op zondag vanaf 14.45 uur uit. (CB)